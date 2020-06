UV apoyará a alumnos que no concluyeron cursos por falta de internet

Xalapa, Ver.- La Universidad Veracruzana (UV) apoyará a jóvenes que no lograron concluir su semestre de manera virtual, al repetir algunos contenidos o cursos para cubrir su plan de estudios, informó la rectora Sara Ladrón de Guevara.

En entrevista, la académica reconoció que la pandemia modificó la dinámica de enseñanza para alumnos y profesores; algunos universitarios no estuvieron en condiciones de dar continuidad a su formación profesional a través de tecnologías de la información y comunicación.

Por lo anterior, comentó que aquellos jóvenes que no pudieron seguir sus cursos de manera virtual contarán con la oferta que les permita organizar su trayectoria académica sin afectarlos.

"Lo estamos adecuando a nuestra legislación y normas de administración escolar, a fin de no afectar a los jóvenes que no pudieron cumplir con la carga que tenían prevista para este semestre. Esto significará que la Universidad ofrecerá de nuevo algunas experiencias educativas (EE) que no corresponden a este ciclo escolar, para atender a la población estudiantil"

En un comunicado, manifestó que, en el caso de los profesores, han sido atendidos con cursos de educación virtual. Hasta el momento más de dos mil docentes han sido actualizados a través de cursos en línea, y ahora en el periodo intersemestral se impartirán de nueva cuenta.

Reiteró que el 14 de septiembre se dará el regreso de actividades de la máxima casa de estudios y se cuidará que los espacios estén desinfectados, se pondrán filtros en las entradas, se respetará la sana distancia y se acatarán las recomendaciones hechas por las secretarías de Salud y de Educación, para evitar que haya brotes de Covid-19.

Al referirse a las fechas para la aplicación del examen de admisión a esta casa de estudios que fueron reprogramadas: del lunes 31 de agosto al viernes 4 de septiembre, detalló que la evaluación se realizará a lo largo d cinco días, con la finalidad de que haya mitad de estudiantes en cada salón para respetar la sana distancia y evitar contagios.

Se instalarán filtros sanitarios y se pedirá a los jóvenes asistir con cubrebocas; además, pidió a los padres de familia no acompañar a los aspirantes para evitar aglomeraciones y reducir el riesgo de contagios por coronavirus.

ygr