Verónica Hernández Giadáns

Reconoció que es prima de Guadalupe Hernández Hervis, presunta operadora del cártel de Los Zetas en Veracruz.

La encargada de despacho de la Fiscalía General del Estado fue cuestionada al respecto durante la primera comparecencia que rindió ante diputados del Congreso del Estado.

Ahí, frente a los legisladores no pudo negar los lazos familiares, los cuales se dieron a conocer meses atrás a través de diversas columnas de opinión en medios locales.

"No voy a negar un parentesco que existe, sin embargo, de las conductas que hace mi familia yo no voy a responder", respondió y agregó: "A la familia no se le elige, a los amigos afortunadamente sí".

Mónica Robles

Confirmó la cancelación del Foro por la Igualdad y la No Discriminación que se llevaría a cabo este miércoles 22 de enero en el WTC de la ciudad de Boca del Río.

Lo anterior motivado por las amenazas recibidas de grupos de "ultraderecha" a integrantes de la comundad LGBTTI+ que anunciaron su participación en el evento.

Dicho foro forma parte de las actividades para presentar la reforma que se analizará en el Congreso del Estado en próximas fechas para realizar al menos 50 modificaciones al Código Civil del Estado de Veracruz.

La diputada local señaló que se trata de modificaciones contempladas en disposiciones de la SCJN, aunque los reclamos y manifestaciones de grupos religiosos han subido tanto de tono que se teme por la integridad de los participantes en el evento.