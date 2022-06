Lenguas de Ulúa

Patadas de ahogado

Desde la cárcel, Fidel Kuri manda twitazo en el que insiste que su encarcelamiento es un abuso en su contra, coincidentemente luego de perder la batalla por "El Pirata". Dice que no lo van a doblar, lo que no sabe es que no es de querer, sino de poder.

El "Pulpo" va por aumento

Con chatarras circulando, empresarios transportistas ya negocian un aumento a las tarifas del pasaje, el principal argumento a la petición son los gasolinazos, pero si el gobierno de Cuitláhuac accede no solo afectará a los jarochos, también meterá a un autogol a la 4T y el discurso de la gasolina barata.

Le dan carros para basura pero no terminan de sanear Las Matas

Mientras el ayuntamiento de Minatitlan recibirá camiones recolectores de basura de parte de Pemex, el tiradero a cielo abierto de Las Matas sigue sin ser saneado.

La contaminación seguirá pero habrá nuevos camiones para levantar desechos.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.