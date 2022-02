Lenguas de Ulúa

¿Y el diputade?

Más de un día pasó y el diputade Gonzalo Durán Chincoya no dijo nada sobre el primer matrimonio trans sin amparos en Veracruz, en cambio, invitó a conocer a Marsh P. Johnson, una activista trans americana. ¿Será que está esperando a intentar reformar el Código Civil o simplemente lo ignora?

Las olvidadas

Mientras el gobierno en turno y la oposición se echan la bolita por el delito de ultrajes y dicen "buscar justicia y no tortillas" la violencia feminicida azota a las veracruzanas. Siete mujeres fueron asesinadas tan solo en una semana, y de eso nadie habla. Se llamaban Marilyn, Flor, María, Lizani, Guadalupe, Jazmín y sus familias piden justicia.

Con Morena, ni a la esquina

Para nadie es un secreto que las cámaras empresariales de la zona conurbada no van con Morena ni a la esquina. Ahora, el presidente de COPARMEX, Alberto Aja Cantero, aseguró que Veracruz no tiene inversión extranjera y que no se trata de una cuestión de secrecía sobre los inversionistas, como lo ha declarado el gobernador Cuitlahuac García, sino de falta de competitividad.

