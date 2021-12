Lenguas de Ulúa

Dante y Julen...

Con aspiraciones abiertas para buscar la gubernatura de Veracruz, los senadores Dante Delgado y Julen Rementería, del Movimiento Ciudadano y el PAN, integrarán la comisión especial que dará seguimiento al gobierno de Cuitláhuac García en el proceso penal por el que quieren involucrar a José Manuel del Río, colaborador cercano de Ricardo Monreal. Así las cosas... saquen las palomitas...

Yunes y Morelli

Se van y dejan alborotados a los ciclistas jarochos. Pese a que los planes de desarrollo de Veracruz y Boca del Río contemplaban infraestructura ciclista para la conurbación, ninguno construyó una sola ciclovía útil para transporte. ¿Será que se cayeron de chiquitos y les da miedo?

¿Palabra cumplida?

No terminan la obra de paso a desnivel de La Estación, ni cumplieron con terminar el Mercado Revolución, pero la alcaldesa de Córdoba, Leticia López asegura que "cumplió" su palabra e informará a los cordobeses sus obras en su último Informe de Gobierno. De lo que no cabe duda es que los cordobeses no la olvidarán pronto.

