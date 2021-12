Lenguas de Ulúa

¿Y ahora, quién podrá ayudarlo?

¿Quién habrá asesorado al gobernador Cuitláhuac García Jiménez que se echó encima al Senado de la República? ¿Será que el presidente saldrá a defenderlo cómo siempre? Lo averiguaremos.

Rata de dos patas...

"Me saludas a la tuya" y "Que me perdone tu perro", fueron algunos de los temas que se corearon en el concierto de Paquita la del Barrio que organizó el alcalde Nicolás Reyes en Minatitlán en su despedida, en una explanada con lleno total en donde no importó la pandemia, ni las restricciones por covid, solo las letras con doble sentido.

Leña del árbol caído...

"Maleno" Rosales salió a desmentir que da solo 3 por ciento de su sueldazo de 58 mil pesos para la manutención de sus tres hijos; pero lejos de aclarar si cumple o no con su obligación de padre, se lanzó contra Polo Deschamps y afirmó es el responsable de que su exesposa le pida más dinero. Parece que ya agarran al alcalde de Medellín para colgarle cualquier milagrito.

