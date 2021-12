Lenguas de Ulúa

Cero y van tres...

Se rumora que Roberto Sigala Aguilar, responsable de anular la elección en el puerto, asumirá la presidencia del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz este martes 14 de diciembre. El experto en derecho, electo por siete años, ocupará la presidencia por tercera ocasión en medio de señalamientos que tiene a toda su familia en la nómina del Ejecutivo y Poder Judicial.

Como camaleón...

Ángel Deschamps, quien fue el primer alcalde del PAN en Boca del Río, podría dejar su recién adquirida militancia en Movimiento Ciudadano y de un momento a otro pintarse de moreno, no es casualidad que se le haya visto cercano a Ricardo Exsome, cuando este necesita a alguien que se sepa de memoria la operación de los panistas.

A Carranza le tocará sin final feliz...

Para Víctor Carranza no habrá final feliz, apenas salió del conflicto con CFE y ahora la pista de hielo que habilitaron en esta ciudad no se inauguró debido a que no se congeló. Definitivamente tendrá que retirarse sin honores tras concluir una administración con más desaciertos que logros.

La pandemia del acoso

No más criticas a los tendederos dentro de la UV. El Rector ha informado que ahora las denuncias ahí expuestas serán investigadas. ¿Será que algunos profesores sigan minimizando las denuncias de decenas?. ¡Aguas!

