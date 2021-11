Lenguas de Ulúa

Juan Manuel Díez Franco

Quien será alcalde de Orizaba por tercera ocasión, sostuvo una reunión con empresarios en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, no sorprendió que el evento se hiciera de manera privada, sino que en la recepción hubo una instrucción específica: "No hay acceso a mujeres, es reunión solo de caballeros empresarios, la única mujer en la lista es la mesera, no puede pasar."

Eric Cisneros

Secretario de Gobierno de Veracruz, pensó que sería buena idea compartir en sus redes una fotografía de su participación en la marcha "Por la Integración Familiar" que organizó el Instituto Veracruzano de las Mujeres, realizada en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Pero en lugar de causar buenas impresiones integrantes de la colectiva Sobrevivientes de Feminicidio, aseguraron que es una burla y aprovecharon para recordarle lo que la autoridad ha omitido para garantizar la defensa de los derechos de las mujeres.

Gonzalo Durán Chincoya

Quien llegó al Congreso del Estado a través de la primera posición plurinominal de Morena, se quedó con las ganas de presentar la propuesta para modificar la Ley Orgánica de la FGE para crear una unidad especializada en la investigación de crímenes de odio. El primer diputade no binario en Veracruz fue omitido por la Coalición Estatal LGBTTTIQ para ser quien presentara la propuesta y cuando se le intentó preguntar su opinión al tema prefirió no atender la petición de entrevista.

