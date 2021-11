Lenguas de Ulúa

Fabiola Vázquez Saut

Renunció a la bancada del PAN en el Senado de la República para sumarse al Morena y esto hizo recordar la amistad de AMLO y el cacique jarocho Cirilo Vázquez, que provocó que en 2005, su hija, entonces panista, Regina Vázquez, votara en contra del desafuero del actual presidente. Con este antecedente cobra sentido la decisión de la Senadora suplente.

Indira Rosales San Román

Quien es la propietaria de la curul que ocupa Vázquez Saut en la Cámara Alta, enseguida salió a informar que una vez concluido el proceso electoral interno en el PAN buscará su regreso al Senado. Rosales San Román llegó a la senaduría por la vía plurinominal, respaldada por el grupo político de los Yunes, que perderían espacio en esa posición política.

Cuitláhuac García Jiménez

Gobernador de Veracruz, afirmó que no entablará ningún acuerdo para la organización del Carnaval de Veracruz si no se trata del alcalde institucional. Con esto, el morenista dejaba claro que no atendería la petición de Patricia Lobeira, hasta ahora alcaldesa electa, para destinar un monto económico para las fiestas de la carne.

