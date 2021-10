Lenguas de Ulúa

Andrés Manuel López Obrador

Utilizó la conferencia mañanera desde el puerto de Veracruz para llamar a los legisladores priistas a respaldar su reforma energética, que busca fortalecer las atribuciones de la CFE. Según el presidente esta sería la oportunidad que los priistas para definirse.

Rocío Nahle

Secretaria de Energía, tuvo su aparición en conocido café del malecón de Veracruz, en donde un grupo de soneros jarochos aprovecharon para recitarle unas coplas aludiendo a su futuro político como posible candidata a la gubernatura: "No me encarto, ni me descarto", respondió la senadora con licencia cuando se le preguntó al respecto.

Eric Cisneros Burgos

Secretario de Gobierno, abandonó el Museo Naval unos minutos antes de que concluyera la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador y, por obvias razones, se perdió del desayuno jarocho que se sirvió en el recinto naval. Sin embargo, el funcionario le entró a los huevos tirados en conocido café del malecón, acompañado de Rocío Nahle y Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca.





