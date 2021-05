Lenguas de Ulúa

Oliver Olmos Cabrera

Vocero del Movimiento Civil Independiente (MOCI) no competirá en las elecciones del 2021 como se había previsto, tras la invitación del partido Movimiento Ciudadano para que encabezara la candidatura a la alcaldía de Veracruz. El motivo de acuerdo con el dirigente del partido en el estado, Sergio Gil, el veto que impuso el OPLE al aspirante por no cumplir con la fiscalización de recursos cuando buscaba firmas para competir por la vía independiente.

Óscar Lara Hernández

Exdiputado local del PAN y exfuncionario de la 4T con Morena, es el nuevo candidato a la alcaldía de Veracruz por Movimiento Ciudadano. Los cercanos a Lara Hernández afirman que el ahora candidato no ocultó nunca sus intenciones de participar en las elecciones por la alcaldía de Veracruz por el Morena, pero al no ser beneficiado en la contienda interna arriba al MC en donde es arropado como abanderado.

Nena de la Reguera

Candidata de Morena a la alcaldía de Boca del Río, quedaría inhabilitada para participar en las elecciones de este 2021, de acuerdo con una resolución del órgano electoral que determinó que no cumple con los requisitos que se necesitan para ser contendiente. Para ser precisos, Nena de la Reguera no recogió su credencial de elector antes del plazo establecido por el INE para resguardar las credenciales en una bóveda, hasta después de las elecciones; hasta ahora, no hay postura oficial del partido.

Rosa Aurora Cazarín

Presidenta seccional del PRI en Veracruz, acusó a la diputada federal con licencia, Anilú Ingram Vallines y Marlon Ramírez Marín, de intentar dejar fuera a la base priista en la planilla de regidores que acompañará al candidato de la alianza "Va por Veracruz" a la alcaldía del puerto. Acompañada por un grupo de militantes advirtió que de no ser contemplados en el listado de candidatos a ediles habrá voto de castigo al PRI y los candidatos que participen en la coalición.

