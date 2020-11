Lenguas de Ulúa

Joaquín Guzmán Avilés

Presidente del Partido Acción Nacional (PAN), afirmó que no el partido no se arriesgará con candidaturas que puedan ser motivo de ilegalidad en las elecciones del 2021, en referencia a la promoción que militantes de Acción Nacional hacen en favor del exalcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez; el también excandidato a la gubernatura podría estar impedido para ser postulado por la alcaldía del puerto de Veracruz, dado que no cuenta con residencia de más de tres años en la ciudad gobernada por su hermano.

Juan Manuel de Unanue Abascal

Diputado local por el PAN, difundió un vídeo en el que reclama al dirigente del PAN la intromisión en el proceso electoral interno, incluso antes de que este haya iniciado, luego de descalificar cualquier intento del exalcalde del PAN por competir en las elecciones del 2021 por la alcaldía de Veracruz, aunque este último no ha confirmado que tenga tales aspiraciones, el diputado local lamentó que el dirigente de Acción Nacional en el estado dé línea a la militancia.

María Josefina Gamboa

Diputada local por el PAN, exigió al dirigente estatal de Acción Nacional, no comportarse como un cacique, luego de que este afirmara que Miguel Ángel Yunes Márquez no participará como candidato a la alcaldía de Veracruz porque no se pondrá en riesgo la legalidad de las elecciones. La legisladora, quien también ha sido mencionada como una aspirante a la alcaldía del puerto, señaló que de esta forma se daba línea a la militancia jarocha.

Magdaleno Rosales Torres

Diputado local de Morena, incumplió con las medidas sanitarias que impuso el gobierno federal y del estado, ante la pandemia por el virus Sars CoV-2, al organizar y festejar los XV años de una de sus hijas. El polémico legislador, que recientemente reconoció que tiene un hijo cobrando en la 65 legislatura, regresó a los reflectores de los medios, luego de que publicó en sus redes sociales una fotografía en la que exhibe el festejo.

Cuitláhuac García Jiménez

Alertó sobre el riesgo de que Veracruz pueda regresar al semáforo epidemiológico naranja, por lo que pidió a la población a respetar y reforzar las medidas sanitarias. El mandatario dio un mensaje para tal fin, que se transmitió desde Palacio de Gobierno a través de redes sociales.

