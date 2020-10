Lenguas de Ulúa

Fernando Yunes Márquez

Presidente municipal de Veracruz, dijo que todavía se analiza si habrá o no Carnaval para el 2021; es decir, la fiesta hasta ahora no está cancelada, ya que se esperará hasta finales de octubre para tomar una determinación, empresarios hoteleros proponen que el festejo se realice para el mes de junio, dando posibilidad a que la pandemia de covid-19 ya no sea una amenaza potencial.

Cuitláhuac García Jiménez

Gobernador de Veracruz, anunció que el regreso a clases en modalidad presencial se podría dar en el mes de enero del 2021, siempre y cuando se logre controlar el contagio del virus Sars CoV-2 y pasar a semáforo verde; hasta este martes 13 de octubre, la cifra de personas contagiadas por covid-19 en el estado es de 35 mil 245, además, se cuentan 4 mil 644 muertes.

