alcalde de Orizaba, emuló el estilo del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando le cuestionaron sobre las cifras oficiales relacionadas con el número de secuestros en su municipio.

"No sé qué datos sean. Yo tengo otros datos. Nueve secuestros en Orizaba no se han llevado a cabo. En lo últimos tres meses tenemos datos de dos. No son los datos que se manejan. Si los tienen que nos los enumeren", respondió el priista a cuestionamientos por el clima de inseguridad en el municipio denominado de Las Aguas Alegres.

La Silla Rota Veracruz consultó las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y confirmó que Orizaba acumula 9 secuestros que fueron reportados por la Fiscalía de Veracruz y que se así se distribuyeron: 2 en enero, 2 en febrero, 1 en abril, 1 en mayo, 1 en julio y 2 en septiembre.

Hipólito Deschamps Espino Barros

presidente municipal de Medellín, se deslindó del escándalo por corrupción que fue exhibido en video grabaciones.

El munícipe afirmó que el Ayuntamiento no cuenta con agentes de vialidad, ya que está función es prestada por la Delegación Estatal de Tránsito, que depende de la Secretaría de Seguridad Pública.

De esta forma pidió a las autoridades estatales poner orden y atender las quejas de ciudadanos.

Fernando Yunes Márquez

presidente municipal de Veracruz, utilizó el mismo argumento al ser cuestionado sobre los últimos robos en la ciudad, uno de ellos a unas cuadras del Palacio Munucipal donde presta funciones.

El alcalde aseguró que la vigilancia y estrategia de seguridad está bajo el mando de la Policía Naval y sugirió preguntarle a ellos.

Sin embargo, la diferencia con Medellín es que este municipio si cuenta con Policías Municipales, que se supone se hacen cargo de la seguridad en el primer cuadro de la ciudad.