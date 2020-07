Un desastre la primera parte de 2020

Estos tiempos son muy complicados para muchas familias en México y Veracruz, porque por un lado desafortunadamente algunas de ellas sufrieron la pérdida de un familiar a causa del Covid-19 que como usted sabe han aumentado los contagios y en consecuencia también los fallecimientos a tal grado que se han alcanzado cifras que antes se veían muy lejanas rebasando en defunciones a países como España, Italia y Francia, por otro lado también los estragos que están generando la pérdida de empleos de manera masiva y que cada día que avanzan más los despidos, de hecho el mes pasado CONEVAL anunciaba que muchas más personas se integrarían a la pobreza y a la extrema pobreza, es más se está llegando a tal nivel que según los pronósticos del Fondo Monetario Internacional se estima que de toda Latinoamérica el país que será más afectado por la crisis económica es México.

Las cifras en esta primera parte del año han sido tan negativas que el INEGI anuncio hace unos días que en Abril fue la peor caída de la Inversión Fija Bruta en México en lo que va de los registros oficiales y con ello sería la tercera caída consecutiva de manera mensual en lo que va del año, esta tendencia a la baja se viene arrastrando desde antes de la pandemia, y es que estamos viviendo escenarios que no habíamos imaginado al principio de este 2020, la medición de la inversión fija bruta en nuestro país es muy importante porque muestra como el valor generado en la economía se invierte en vez de consumirse, desafortunadamente conforme van avanzando los meses nos estamos dando cuenta que las cicatrices que quedaran en la economía de México después de la crisis serán muy difíciles de curar, de hecho el Fondo Monetario Internacional modifico su estimación de crecimiento económico para México este año pasando del -6.6% al -10.5% situación que empeora más la imagen del país hacia el exterior para ser atractivo a la inversión.

Ahora bien en México 83,000 empleos formales se perdieron en Junio según datos del IMSS y en suma de enero a junio de este año son 921,583 plazas formales que se perdieron, aquí en el estado tan solo CANACO en el Puerto de Veracruz calculo que 4,000 jarochos han perdido su empleo en la primera mitad del año, basándonos en estos datos podemos afirmar que el Gobierno Federal cometió un error al no blindar el empleo por qué esas plazas muy difícilmente se van a crear nuevamente, las cámaras empresariales en resumen lo que solicitaban en su momento era no hacer los pagos provisionales tributarios para no restar liquidez, diferimiento del pago de impuestos de seguridad social sin actualizaciones y recargos, la suspensión temporal del pago de Impuesto Sobre la Renta propio y retenido, así como también mayor agilidad en los procesos de devolución del IVA, sin embargo el panorama se complicó.

Mire lo invito hacer una reflexión, México se encuentra en un momento de crisis económica y como dice un dicho "Para grandes males, grandes remedios", el presidente de México debe redefinir su estrategia como país por que 2 grandes ejes de su gobierno se fracturaron de manera evidente, el primero es la economía, el prometió un crecimiento del 4% anual y su 1er año lo termino con 0% de crecimiento y el segundo lo va a terminar con -10%, el segundo pilar de su gobierno era combatir la corrupción, pero la realidad es que la ciudadanía no está percibiendo tal situación, basta con ver las cifras de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI y esas cifras muestran todo lo contrario, y si eso fuera poco el tema de la pandemia en México es desastroso por el número de fallecimientos y según los expertos se espera un rebrote a final de año, este 2020 cerraremos con un triste escenario desalentador, por eso el Gobierno Federal debe realizar una reestructuración de su gabinete en materia económica por que no es posible que se estén perdiendo tantos empleos y tantas empresas estén cerrando, si no se realizan cambios en las prioridades de este gobierno la segunda parte del año 2020 será peor y las consecuencias en materia económica y social serán terribles y muy difíciles de lidiar ¿No cree usted?

Raúl Morales Flandes

Economista y Doctorado en Administración con Especialidad en Finanzas Públicas