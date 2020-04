Se perderán un millón y medio de empleos en México

El panorama no podría ser más desalentador para México, de inicio la Organización Internacional del Trabajo señalo que se perderán alrededor de 195 millones de empleos en todo el mundo derivado de la crisis económica por el coronavirus y por supuesto esta cifra tiene repercusiones en nuestro país, en México según cifras de COPARMEX se estima que se perderán de entre 1 millón y 1 millón y medio de empleos durante el tiempo que dure esta crisis, pero de todo este universo hay sectores que están relacionados con los proyectos estratégicos de este sexenio, le doy un ejemplo la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) señalo que tan solo en México se estima que se perderán 534 mil plazas de trabajo, esta cifra debería por lo menos generar un análisis para reconsiderar los tiempos para la construcción del Aeropuerto de Santa Lucia, otro sector importe es el turismo que está a punto de colapsar, según datos de CONCANACO se menciona que en el sector turismo será tan grave la crisis que en México se perderán 8 de cada 10 empleos, pero a esta situación también se le suma el panorama negativo de confianza que tienen los inversionistas para con México, según datos del Banco de México en Marzo salieron del país 155.7 mil MDP de inversión extranjera en bonos y a la par las principales calificadoras como Fitch Ratings y Moody´s bajaron las calificaciones de la deuda soberana de México y de Pemex, todo lo anterior es una señal de que las cosas no andan bien y que no hay condiciones para invertir y crear empleos en México.

En febrero de este año antes del Covid-19 se estimaba que la economía mexicana crecería en un -2% sin embargo hoy los especialistas hablan hasta de un -9%, de igual forma según datos del INEGI antes que se diera la crisis económica del Covid-19 México presentaba caídas importantes en sectores estratégicos como por ejemplo la fabricación de derivados del petróleo en un -18.5%, la construcción de ingeniería civil un -17.5%, la fabricación de insumos textiles un -12.3%, la producción industrial un -3.5%, la producción manufacturera un -2.2% y la construcción un -9.5% estos datos nos dan un panorama más claro de cómo entramos a la crisis mundial del coronavirus y estamos hablando de exclusivamente el tema económico, de ahí la importancia de reactivar la economía con un plan integral que apoye a las empresas quienes dan el 90% del empleo en México, de hecho entra tan debilitado México a la crisis económica mundial que según datos del CONEVAL el valor de la canasta alimentaria por persona se ha incrementado, este dato nos ayuda a medir la pobreza extrema en el país porque nos dice cuanto debe de invertir una persona para obtener lo mínimo para poder alimentarse.

Hay algo que está perdiendo de vista el Gobierno Federal, la agenda nacional en todos los sentidos la dicta la crisis económica y la emergencia sanitaria por el tema del coronavirus, en estos momentos AMLO no está dictando la agenda del país, luego entonces las políticas públicas y las acciones de gobierno deben basarse en el contexto de esta crisis, porque en todos los sentidos esta tendrán efectos en todos los temas nacionales, en el económico, en el de seguridad, en el desarrollo social, de la salud pública e inclusive hasta en el político, el no reconocerlo de manera oportuna será un error grave, seguramente usted amigo lector habrá escuchado un refrán que dice así "el que perdura no es el más fuerte, perdura el que más rápidamente se adapta al cambio" y desafortunadamente el gobierno federal no se está adaptando a los cambios que suceden en el mundo e inclusive hay cierta resistencia para cambiar las prioridades, las grandes obras que anuncio el gobierno federal son cuestionadas por que no están reflejando las necesidades del país en este momento, hay que reconocerle al presidente que este gobierno ha asentado las bases de una nueva forma de gobernar donde adopto la lucha contra la corrupción como su principal bandera y quedara como un antecedente de lo que pudo ser una transformación de fondo pero desafortunadamente las cosas cambian en el mundo y eso ningún país lo veía venir, hoy lo que necesita México es un gobierno que proteja su economía y acuerde con todos los sectores para buscar una salida adecuada a esta crisis, por eso es necesario que se replantee cuáles son las prioridades del país, de hecho se entendería que por esta crisis modificara su actual gabinete, porque en estos momentos

necesita hombres y mujeres con otro tipo de cualidades que puedan enfrentar lo que se vislumbra el mayor reto de nuestro país en materia económica en años y pero para que usted lo dimensione mejor le doy un dato, esta crisis económica que estamos viviendo es la peor de los últimos año según datos del INEGI la crisis económica de 1995 en la época de Ernesto Zedillo Ponce de León el crecimiento económico fue de -6.3%, la crisis de 2009 en la época de Felipe Calderón Hinojosa el crecimiento económico fue de -5.0%, la crisis económica que se espera para este 2020 y principios de 2021 que le tocara a Andrés Manuel López Obrador el crecimiento económico será según los expertos de entre -7% y -9%, prácticamente será la peor en décadas, por eso amigo lector le aconsejo que se prepare y que usted tenga por su cuenta un plan económico de emergencia por que esta será una crisis de empleo.