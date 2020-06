La economía no se reactivará si no hay datos puntuales

En temas económicos es fundamental analizar los problemas con base en datos puntuales y verificables, que nos permitan generar diagnósticos a partir de los cuales se propongan distintas alternativas para una toma de decisión, la mayoría de las personas al analizar sus decisiones financieras personales toma en cuenta los hechos, los sesgos y las desviaciones que nos pueden llevar a una malinterpretación de la situación.

Durante este periodo de pandemia se ha ido modificando al pasar del tiempo algunas cifras, situación que a la población en general se le ha complicado asimilar y también le ha costado procesar por que han sido muchas y muy diversas, esto afecta directamente en su toma de decisiones, le muestro aquí unos ejemplos:

El día 26 de Marzo de 2020 durante la conferencia mañanera que hace el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó ante un número importante de periodistas que según los técnicos, científicos y especialistas la fecha aproximada en la que se saldría de la gravedad de la pandemia por el Covid-19 sería el 19 de abril, a lo que el subsecretario López Gathell, quien estaba presente expresó de manera literal "Si más o menos" y de hecho usted lo puede verificar, es el minuto 45 de dicha conferencia mañanera, pero en contraste el día con más defunciones en México fue el 26 de Mayo con 501.

El día 8 de Abril la Secretaria de Salud, a través del subsecretario López Ghatell, mencionó que según sus estimaciones y analizando el comportamiento de los contagios, el máximo de fallecimientos serian de alrededor de 8,000 muertos, esto en consecuencia a la pandemia y a los problemas de salud pública que ya viene arrastrando México en los últimos años, pero en contraste el día 1 de Junio cuando inicia la "Nueva Normalidad" se rebasaron los 10,000 muertos según las cifras oficiales y el número de fallecimientos sigue aumentando al grado que se habla de un nuevo pronóstico de fallecimientos de hasta 30,000 por el Covid-19.

Es importante mencionar que si bien es cierto en temas de salud pública no hay como tal una exactitud y existe un margen de error, también hay que subrayar que es de llamar la atención que se modifique el pronóstico inicial de 8,000 hasta llegar a un pronóstico de 30,000 defunciones.

El día 19 de Abril en un vídeo realizado en Palacio Nacional, el Presidente de México afirmó que con cifras de la Secretaria de Salud se podía afirmar que el máximo de los contagios seria entre el 2 y el 8 de Mayo del presente año, pero en contraste, según cifras oficiales, los días con más contagios hasta ahorita se han dado los 26 y 27 de Mayo con 3,455 y 3,463 contagios respectivamente y el 2 de Junio con 3,891.

El 24 de Mayo en Palacio Nacional, el presidente mencionaba que se perderían alrededor de 400,000 empleos formales en el mes de Mayo y que durante toda la pandemia se perderían 1 millón de empleos, en contraste el Banco de México publicó su minuta número 76 de la reunión de junta de gobierno, la institución estimo que el mercado laboral será el más resentido durante esta pandemia, en donde se estima que se perderán entre 800 mil y 1.4 millones de empleos y si a esto usted le suma el dato catastrófico que publica el INEGI, donde señala que durante Abril de 2020 alrededor de 12 millones de personas dejaron de ser parte de la Población Económicamente Activa (PEA) pues empeora el panorama, porque lo anterior quiere decir que 12 millones de personas no recibieron ingresos durante el mes abril y no tienen la certeza de volver a recibirlos, este dato concentra a las personas que pertenecen al sector formal y también al sector informal.

El día 26 de Mayo durante su conferencia mañanera al presidente se le cuestiono en relación a la tasa de letalidad que tiene el país derivado del Covid-19, dicha tasa fue publicada en medios de comunicación como la más alta en América Latina, a lo cual el titular del ejecutivo federal expresó que ese dato era equivocado, pero en contraste, el día 25 de Mayo en el marco de las conferencias vespertinas de la,Secretaria de Salud, en una exposición del Director General de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés se mostró una gráfica donde se señalaba que la tasa más alta de letalidad en América Latina era la de México, dicha tasa era del 11% en donde inclusive existe el vídeo donde se muestra, a su vez este dato coincide con las cifras publicadas por la Universidad de Oxford, a través de su publicación en línea "Our World in Data", en el que se muestra que con datos al 26 de Mayo de 2020 la tasa de letalidad de México es del 10.7%, dicha tasa está por arriba de la media del mundo que es de 6.1%.

Ahora bien, ¿Porque se plantean estos datos? Si bien es cierto como se ha dicho en repetidas ocasiones la mejor manera de evitar contagios es quedándose en casa, también es cierto que las personas deben salir a continuar su actividades económicas, financieras o cualquiera que les genere ingresos, pero es ahí donde la claridad de los datos ayuda al ciudadano a la mejor toma de decisiones y a administrar mejor sus tiempos, porque solo con datos puntuales el ciudadano sabrá si es prudente acudir a una institución bancaria, asistir a una casa de empeño, saber si es prudente realizar los pagos de manera presencial, saber si es prudente salir a vender a la calle sus productos, saber si es prudente ir a buscar empleo si está desempleado, se pueden dar elementos a un empleador y saber si es momento de reclutar personal, saber si para una empresa es conveniente abrir o no, saber si un empresario está poniendo en riesgo a sus trabajadores, etc.

Yo considero que los canales de comunicación que utiliza el Gobierno Federal para llevar la información al ciudadano durante esta pandemia no han sido certeros. Por eso es la importancia de buscar que haya una integración de toda la sociedad en la toma de decisiones y hablo de medios de comunicación, políticos, intelectuales, empresarios, artistas, deportistas, minorias etc. sean estos o no afines a un proyecto político porque entre más se polarice la sociedad más se tardará en llegar el mensaje al ciudadano y más se tardara este en tomar las decisiones acertadas. ¿No cree usted?

Raúl Morales Flandes

Economista y Doctorado en Administración con Especialidad en Finanzas Públicas