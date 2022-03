Justicia y género

¿Como se sabe el 8 de marzo es llamado "¿El día de la Mujer" y muchos hombres y mujeres acostumbran a felicitar, es esto correcto?

Esta fecha no tiene ningún motivo de celebración, pues al hacer remembranza en la historia podemos citar algunos de los movimientos más representativos, Enel siglo XIX, el 8 de marzo de 1857, en plena revolución industrial, miles de mujeres con el lema "Pan y Rosas" salieron a las calles deNew York para protestar por la precarización laboral, así como para exigir un recorte de las jornadas y el cese de la explotación infantil. Con ello se generó una primera fecha simbólica.

Este fue el inicio de un sinfín de movimientos a nivel mundial encabezados por mujeres para que se nos otorgaran igualdad de derechos como a los hombres, ya que las mujeres no teníamos derecho al voto, ocupación de cargos públicos, al trabajo, a la no discriminación, etc.

Las mujeres que fallecieron en el incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist

El 25 de marzo de 1858 más de 100 trabajadoras inmigrantes murieron en el incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist, en New York, a causa de derrumbes, quemaduras e intoxicación por humo, incluso otras se suicidaron al no tener escapatoria, los responsables de esas muertes fueron los mismos propietarios de la fábrica, al sellar las salidas del edificio y no comulgar con las ideas de conceder mejores salarios y condiciones de trabajo a las mujeres las cuales se habían manifestado en la pasada huelga laboral.

Se puede decir que esta tragedia no fue en vano, tras este hecho se produjeron importantes cambios en la legislación laboral de Estados Unidos Americanos y provocó el nacimiento del Sindicato Internacional de Mujeres Trabajadoras Textiles.

En México, el Día de la Mujer comenzó a conmemorarse en 1961. En dicho año, tras una larga lucha para el reconocimiento de sus derechos políticos y electorales, los cuales fueron obtenidos durante el gobierno de Adolfo Ruíz Cortines, y a penas en 2018 se logró la Paridad de Género en la Cámara de Diputados, es decir, que hubiera el mismo número de legisladoras y legisladores.

Fue el 8 de marzo de 1975 cuando por primera vez la Organización de las Naciones Unidas conmemoraron el Día Internacional de la Mujer, en esa primera fecha la sede fue la Ciudad de México, pero en 1977 fue cuando en la Asamblea de las Naciones Unidas se proclamó como tal.

En la actualidad El Dia Internacional de la Mujer es una conmemoración del camino que hemos atravesado las mujeres a lo largo de la historia, en temas de inclusión, política, trabajo y Derechos humanos. Y aunque hemos avanzado en diversos temas, aún nuestros derechos y libertades no están en su totalidad.

De acuerdo con un reciente informe del secretario general de las Naciones Unidad (ONU), las mujeres son jefas de Estado o de Gobierno en 22 países (de los más de 190 que hay en el mundo), y únicamente el 24,9% de los parlamentos nacionales son mujeres. Debido a esta condición podemos calcular que la igualdad de genero entre mandatarios y mandatarias de gobierno tardará más de 100 años.

Al igual que existe una gran brecha salarial dentro de las funciones de las mujeres dentro de las funcionales laborales, la participación económica de las mujeres continúa siendo menor en comparación con la de los hombres; de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en enero de 2022 las mujeres sólo representaron el 39 por cien

Asimismo, el IMCO señala que labrecha salarial en el país es de 13 por ciento, es decir, que por cada 100 pesos que recibe un hombre en promedio en un mes de trabajo, una mujer recibe sólo 87.

Por otra parte, las condiciones en las que las mujeres se insertan en el mercado laboral son desfavorables: ellas son quienes asumen la carga de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, en donde las mujeres invierten hasta 2.6 veces más tiempo que los hombres, por lo que buscan empleos más flexibles para poder atender dichas tareas.

Las mujeres a lo largo de la historia hemos luchado por cada uno de nuestros Derechos y Privilegios que podemos tener en este momento, y se podría creer que ya tenemos una equidad e igualdad, cosa que no es así, seguimos saliendo con miedo de no regresar ya que los feminicidios siguen estando presentes, con la pandemia se incrementaron los números de violencia intrafamiliar, abusos sexuales.

Por lo cual las mujeres hemos optado por salir a marchar a las calles de nuestras ciudades para exigir que se nos respete, que se nos garantice nuestra seguridad, reclamarle al gobierno que la función de protegernos no la cumple, exigir que paren los feminicidios y las desapariciones forzadas, la trata, que se enjuicien a los feminicidas, el poder decidir sobre nuestro cuerpo, como sabemos en la Republica Mexicana el Aborto no es Legal en la mayoría de los estados, matrimonio igualitario.

Y cuestionarnos por qué debemos exigir algo que nos pertenece, que son derechos inherentes a nuestra persona, es ahí cuando nos podemos dar cuenta de qué estamos en una sociedad donde la moralidad y las costumbres que nos norman no están en sintonía con los movimientos sociales y que no han evolucionado.

