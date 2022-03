¿Usuarios ingenuos o banca insegura?

La 85 Convención Bancaria 2022 se celebra en Acapulco los días 24 y 25 de marzo, bajo el título una banca incluyente en la era digital y los retos del cambio climático.

Es pronto aún para hacer comentarios con las participaciones, de quienes se darán cita ahí con conferencias, mensajes y participaciones en conversatorios de temas que a todos nos interesan, y nos impactan; pues este año aparte de la pandemia, tenemos la venta de uno de los bancos más importantes de México, Banamex, y un conflicto bélico en Ucrania.

Uno de los temas que destaca es lo relativo a los fraudes bancarios, pues los mismos siguen al alza, poniendo en riesgo los ahorros de los clientes bancarios quienes de un momento a otro ven desaparecer su dinero sin que nadie, incluido su banco, quiera hacerse responsable de la pérdida, mucho menos del reembolso.

Haciendo andar a los afectados un largo camino en donde se les revictimiza al arrojarles la culpa o hacerlos responsables del motivo por el cual los defraudadores lograron extraer los fondos; que si por haber recibido una llamada, que por entrar en un correo que los dirigió a una página falsa del banco, o que, si compartieron contraseña o usaron una computadora pública, dando como conclusión que, si tu diste los datos, entonces tú eres el responsable.

El hecho ha tratado de ser prevenido por la Asociación de Bancos de México, a través de una gran esfuerzo mediático en redes y medios masivos de comunicación, concretamente con la campaña, protégete que no te engañen, y con la advertencia, "una llamada del banco, puede no ser del banco" que cierra con un, "no pedimos claves, contraseñas, o nip´s".

Esfuerzo de comunicación externa, que reconozco es coordinado, creativo, claro y contundente en contenido; pero insuficiente, para proteger con eficacia el dinero de los ahorradores.

¿Por qué?, sin duda porque es dar vueltas a lo mismo, al problema en sí, y al modo en el que los defraudadores logran mediante el robo de datos de los clientes vulnerar los sistemas de seguridad de los bancos. Pero sin que estos, hagan un verdadero trabajo de protección de sus sistemas de seguridad o un mejor blindaje para dar una amplia y eficiente protección a los clientes y a la seguridad de su dinero depositado.

Me explico con apoyo de un ejemplo, si las contraseñas ya no son suficientes para tener la certeza de que es el usuario quien desea retirar el dinero, porque son fáciles de obtener por los defraudadores, o porque continuamente se generan nuevas estrategias de ingeniería social para engañar a las personas, entonces ¿por qué los Bancos siguen usando el mismo método de acceso a las cuentas?

Es decir, si ya se tiene mas que estudiada la estrategia de los ladrones y el camino que siguen para robar, entonces, por qué se sigue sin mudar de formas de acceso o sin perfeccionar los métodos de autenticación o confirmación de datos de un cliente al momento en que desea disponer de su dinero, sobre todo si cualquiera de nosotros estaría dispuesto a sacrificar un poco de rapidez en las operaciones a cambio de una mayor seguridad de nuestro dinero.

En voz del experto en ciberseguridad Omar Mireles al día de hoy siguen sin resolverse las vulnerabilidades o brechas de seguridad en los sistemas informáticos bancarios, y la falta de algoritmos para detectar operaciones inusuales en el comportamiento de las operaciones ordinarias de los clientes, como sí alguien que vive en Veracruz en donde habitualmente realiza sus operaciones por cuantías menores, de pronto se detecta que está por hacer un retiro de casi la totalidad de fondos pero desde Monterrey, cabría en este caso una confirmación previa del banco antes de proceder a la liberación del dinero, sin que la geolocalización tampoco resuelva el punto.

En fin que hace falta mucho por hacer en materia de seguridad de los sistemas bancarios con los que se procesan las operaciones en la era digital, problemas que no serán resueltos con campañas informativas, la prevención ayuda, pero no es el remedio.

