Hablar de la figura presidencial es aludir a quien cada sexenio ostenta el poder en nuestro país, debido a que es en manos de algún personaje político o líder social en el que ésta recae. Durante cada proceso electoral la aspiración de todos los mexicanos es que llegue a la presidencia de nuestro país un ciudadano ideal y ejemplar que respete la investidura del presidente y, de igual manera, defienda los intereses del pueblo.

Sin embargo, todos los mandatarios que han llegado a la silla, en cierta medida, han decepcionado al electorado con una u otra acción o de plano con el sexenio completo, si no es en el aspecto económico, es en el social, el de seguridad pública o en el contexto global, pero siempre hay algo que a la ciudadanía de nuestro país deja mal sabor de boca.

El periodo actual, no es la excepción, continuamos quejándonos, ya que en el 2018 llego a la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, el líder moral de la denominada "cuarta transformación". AMLO, como lo conoce el pueblo, se ha distinguido a nivel internacional por la serie de acciones que se han llevado a cabo en nuestro país, además por la alta aprobación de su gobierno. De esta manera, y tal y como se dio a conocer durante su tercer informe, el pasado 01 de diciembre y ante 250 mil personas aproximadamente en la plancha del zócalo, tenemos al "peor presidente de la historia", debido a que:

Se dio el establecimiento de una nueva política económica, fincada en la moralidad, permite no aumentar impuestos ni subir los precios de los combustibles. No se ha contratado deuda pública adicional, el peso no se ha devaluado durante la primera mitad del sexenio y el salario mínimo ha aumentado en términos reales, 44 por ciento.