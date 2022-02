Solo 1 de cada 3 casillas se instalarán para revocación de mandato

Conforme a la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de realizar la revocación de mandato en los términos económicos posibles sin adicionar presupuesto al ya otorgado, derivado de la negativa de la cámara de diputados a otorgar mayor presupuesto para ese ejercicio democrático, y de la determinación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de no asignar mayores recursos al INE; resultado de todo esto el INE ajustó su presupuesto, y la medida adoptada para lograr la eventual concreción de este ejercicio de participación democrática fue instalar poco más de 57 mil casillas, de las 160 mil que marca la ley.

Medida cuestionable, ya que en números reales el INE solo instalará 1 de cada 3 casillas de votación que mandata la Ley.

Es decir, la mayoría de los ciudadanos tendrán que caminar tres veces más para encontrar un lugar donde plasmar su intención.

Habrá tres veces menos funcionarios de casillas para cuidar y contar los votos (en este caso las papeletas), 3 veces menos vigilancia para que todo se lleve correcto, si de por si, siempre existen dudas razonables de intentos de fraudes a la hora de cuidar y contar los votos, ahora imaginemos esto con 3 veces menos observadores.

Existirán 3 veces menos lápices, 3 veces menos mamparas, 3 veces menos urnas, 3 veces menos lugares donde acudir; si esto no es atentar contra un ejercicio democrático donde se supone se debe motivar la participación, entonces no nos sorprendamos de una eventual caída 3 veces mayor en la participación ciudadana.

Es evidente que los ajustes de dinero hechos por el INE no alcanzaron los abultados salarios de los consejeros y asesores, fue claro que lo más importante fue salvar los intereses de los funcionarios que participaron en la toma de decisiones.

No vimos a diputados proponiendo soluciones alternativas al problema, la cerrazón fue tal y determinaron "HÁGANLO CON LO QUE TIENEN".

No observamos a los ministros de la corte proponiendo una salida conveniente antes de sentenciar un "HÁGANLO COMO PUEDAN".

No apreciamos a funcionarios de Hacienda tratando de apoyar antes de burlarse y definir "HÁGANLO CON LO QUE SEA".

Y en consecuencia los consejeros del INE llegaron a la conclusión: LO HARÁN CON LO QUE TIENEN, COMO PUEDAN Y CON LO QUE SEA.

Hacer bien el ejercicio de revocación de mandato no era lo que les preocupaba a los consejeros del INE, no, eso no, lo que realmente les preocupó fue salvar su responsabilidad administrativa, y la eventual responsabilidad penal en la que pudieran caer por incumplimiento de un deber legal. Salvado esto con la determinación de tribunales, el INE pasará a la historia como un club de cuates incompetentes, peleados y asediados por otro club de fanáticos -igual o peor- de incompetentes.

Lo aquí preocupante es;

¿En que lugar se van a instalar esta tercera parte de casillas?.

¿Quien definirá estas ubicaciones?.

Maquiavélico sería pensar que solo se instalen en lugares a modo o en contra del resultado que se quiera obtener.

Se crea el peor precedente en organización de procesos electorales de darse estas condiciones, esperemos que para la elección presidencial del 2024 no pase lo mismo, no deberá, no debería ser, poner en riesgo la democracia de por sí debilitada en este país.

Solo de imaginar que por cuestiones de presupuesto se determine instalar casillas únicamente en Palacio Nacional, y ahí se defina al próximo presidente de la República, causa pánico electoral con evidente muerte de la democracia.

Esto sería como fantasear que en la elección a gobernador de Veracruz solo se instalen casillas en el municipio de Boca del Río, los panistas podrían justificarlo bajo este mismo argumento presupuestario; total, ya se experimentó que si se puede hacer una elección 3 veces más barata, 3 veces más económica, y con 3 veces menos presupuesto de lo que se requiere.

En el futuro tendremos gobernantes 3 veces menos legitimados, 3 veces más cuestionados y 3 veces más ignorantes.

Por Javier Niembro (D)

@NiembroJavier

mlbl

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.