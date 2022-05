Sergio Gutiérrez y el grupo opositor en Veracruz

El diputado Sergio Gutiérrez Luna llegó al Congreso de la Unión por representación proporcional (plurinominal), representando la 5a. Circunscripción del Estado de México. Y aunque toda su vida laboral, profesional y política la ha desarrollado en diferentes puntos de la república mexicana, actualmente busca promocionarse y posicionarse en Veracruz contra viento y marea, aludiendo que nació en Minatitlán, Veracruz.

Sergio Gutiérrez Luna es abogado por la Escuela libre de Derecho. Después de haber incursionado en el PRD y el PAN, vio su futuro político en el Partido Morena desde 2017. También su esposa es Diputada (Local de Sonora por el PT, antes fue Panista), Diana Karina Barreras.

Ahora que ve bien posicionado a Morena en Veracruz, ve un nicho de oportunidad para seguir conservando su trabajo político: la gobernatura o la senaduría.

Sus compañeros de partido lo ven como el intruso en Veracruz. "Gutierritos" le apodan a través de sus columnistas financiados. El propio gobernador Cuitláhuac García Jiménez dijo desconocerlo; el secretario de gobierno, Eric Cisneros Burgos, lo ha denostado cada vez que puede; y el presidente de Morena en Veracruz evade reunirse con Sergio Gutiérrez.

Este, por su parte, trata de ir por la libre ante la "ley del hielo" que le han impuesto sus propios compañeros de partido político, dando a entender que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es su cercano, publicando la mayor cantidad de fotos donde aparecen juntos.

Llama la atención que en días recientes el estado de Veracruz se llenó de espectaculares promoviendo al diputado Sergio Gutiérrez Luna. Ahora propios y extraños se preguntan, ¿y el dinero para pagar toda esa publicidad en espectaculares, redes sociales, columnistas, periódicos y editorialistas de dónde sale?

Pues bien, el grupo opositor a Sergio Gutiérrez Luna no está en el PRI, PRD, PAN o MC; la oposición está en casa, dentro del propio partido Morena, y, más aún, en Veracruz. Ahí donde la línea es por otro aspirante. Gutiérrez Luna se convirtió en un dolor de cabeza para el gobernador de Veracruz que no tenía prevista la piedrita en el zapato.

No hay opositores morenistas que el poderoso caballero don dinero no pueda convencer de que la mejor opción es Gutiérrez Luna. Solo basta una señal de AMLO para aprobarlo o no.

¡Bienvenida la crítica!

* www.revistasinrecreo.com

www.luisgerardomartinez.com





am

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.