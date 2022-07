Se terminó el mes del orgullo, entre la simulación y celebración

En el estado de Veracruz, la legislatura acató el ordenamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) referente al matrimonio civil igualitario, por un litigio impulsado por ONG´s y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

A la par, varios medios locales publicaron sobre bodas de personas LGBTQ+ por todo el estado, como eslogan ponían "la primera boda" y el municipio donde fueron efectuadas.

Esto va de la mano con varias marchas del orgullo en decenas de municipios a lo largo del estado, donde históricamente los movimientos sociales llevan la coordinación de esas marchas; sin embargo, eso ya cambió en estos últimos años, pues el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se ha apropiado de la coordinación de comités locales.

Lo anterior no es ninguna coincidencia, es una gran estrategia muy al estilo del viejo PRI para obtener capital político en las próximas elecciones.

El Inegi hace unos días publicó las estadísticas sobre las personas LGBTQ+ y si bien solo son estimaciones, son muy importantes para la generación de políticas públicas y planes de trabajo institucionales.

Se terminó el mes de junio, en el que cientos de instituciones, tanto públicas como privadas, se vistieron multicolor, pero los desafíos siguen siendo enormes porque los asesinatos a las disidencias sexuales y los casos de discriminación son prevalentes, no vemos avances en el tema de seguridad en el que sigue siendo el gran pendiente de la administración federal y estatal.

Uno de los asesinatos más sonados a nivel nacional e internacional fue el del activista local Fernando Guerrero, el cual la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz nunca ofreció una declaración sobre como iba el caso.

Pero eso ya no es sorpresa, porque parecería que la FGE no cuenta con nadie al frente, dan prioridad a sus casos de arrestos a contrarios políticos y los crímenes de odio LGBTQ+, al igual que los feminicidios, parecería no les importa resolver.

Es así como termina el mes del orgullo entre la simulación y la celebración multicolor que deja mucho que desear, las problemáticas desde raíz siguen sin atenderse.





Preguntas y Dudas al correo jazzamor88@gmail.com

twtter @tv_yaz





