Recuperación económica de México y Veracruz necesita de Biden

Seguramente usted ya sabe toda esta situación que se ha generado después de que los medios de comunicación en Estados Unidos proyectaron como virtual ganador de las elecciones para Presidente de aquella nación a Joe Biden y que el presidente AMLO no ha querido reconocer a través de sus felicitaciones el nuevo gobierno, la realidad es que a una semana de ese acontecimiento esa posibilidad ya se esfumo, ya no tendría caso en estos momentos hacerlo, ahora solo falta ver que reacciones hay por parte del equipo del presidente electo, esta decisión causo mucha extrañeza por que más de cien jefes de estado mandaron su reconocimiento prácticamente el mismo día del anuncio, pero particularmente quiero hacer mención del caso de Canadá porque es junto con México con quienes tienen firmado un acuerdo de libre comercio que es el T-MEC, que no es cosa menor por todas las negociaciones que se realizaron desde la época de Enrique Peña Nieto quien junto con Idelfonso Guajardo Secretario de Economía de aquel entonces fueron quienes dejaron las bases de dicho tratado, el Primer Ministro de aquel país prácticamente fue el primero en felicitarlo y en acordar trabajar en un agenda bilateral porque conoce la importancia de dicho tratado para la economía de su país y los empleos que representa para su ciudadanos, de ahí el cuestionamiento en México al presidente del porque no reconoce al presidente electo Joe Biden, en este sentido varios estados de este país serian beneficiados por el T-MEC, particularmente los estados industriales, por eso la premura de llevar una buena relación con los Estados Unidos, como seguramente usted sabe existe un grupo de gobernadores que se han unido para conformar una alianza federalista en donde se encuentran varios de estos estados industrializados, los cuales mandaron una felicitación al presidente electo de Estados Unidos porque están conscientes que la relación actual de dicho acuerdo comercial no es la más adecuada, porque de por sí ya había tensión entre grupos de empresarios de EU que se quejaban que México no estaba cumpliendo con lo establecido con el T-MEC por tratar de beneficiar a las empresas del estado mexicano súmele que los empresarios pidieron la intervención de Trump sin tener éxito y por obvias razones solicitaran la intervención de Biden y usted estará de acuerdo conmigo que estamos en una situación económica muy complicada, de hecho el T-MEC va ser determinante para la recuperación económica de México y Veracruz, solo para que tenga una idea, las cifras de crecimiento económico del 3er trimestre 2020 en México son de -8.6% y de Veracruz es del -16.5% del 2do trimestre 2020, por eso es preocupante que la relación entre México y EU no inicie con el pie derecho porque Veracruz es uno de los estados más beneficiados por el T-MEC por el tema de la agroindustria que abarca la producción y exportación de productos como el limón, piña, café, etc. sin embargo tal parece que esto no preocupara.

Mire tan solo si analizamos las cifras de la Secretaria de Economía a nivel federal en su documento de información económica y estatal señala que la actividad económica en Veracruz son servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles (14.7%), comercio menor (10.1%), comercio al por mayor (9.7%), trasportes correos y almacenamientos (8.2%), y construcción (8.0%), juntas representan el 50.7% del producto interno bruto del estado de Veracruz, que dicho sea de paso es de los 6 estados que más aporta al PIB en México, ahora tan solo imagínese si el T-MEC no es importante para la economía en Veracruz en empleos, en fortalecimiento de las empresas y en la actividad productiva, estará de acuerdo conmigo que esto es un gran motor, sin embargo la situaciones diplomáticas complican el escenario en todo el país, ahora bien para nadie era un secreto que el presidente de México y Donald Trump tenían una relación muy firme al grado que al llamado del mandatario de aquel país el presidente AMLO fue a una visita de estado, situación que en su contexto genero muchas dudas en relación a si era algo adecuado o no, en su discurso en EU el presidente AMLO señalo que Trump los había tratado muy bien y que se buscaba con esta visita una relación mas respetuosa entre las 2 naciones sin que con ello quedara olvidado los agravios del pasado, al final dicha visita no influyo en nada en las elecciones y en la Donald Trump ya que según las encuestas el mayor porcentaje de latinos que votaron por Joe Biden fueron los México-Americanos llegando prácticamente a niveles del 72%, pero a quien si afecto en su imagen fue al presidente de México.

¿Ahora la pregunta clave porque no lo reconoce?, bueno básicamente el presidente AMLO cita el artículo 89 de la Constitución que establece que la política exterior debe guiarse por los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos, en eso el presidente tiene razón y nadie lo discute, sin embargo estamos viviendo tiempos complicados en lo económico y el caso de Joe Biden y los demócratas tiene algunas particularidades que bien vale la pena reflexionar, porque la mayoría de los expertos en EU y México coinciden que simplemente su reconocimiento se le hubiera sumado a la de los más de 100 jefes de estado que hasta el momento ya habían felicitado al presidente electo y con ello de alguna forma reconocer a Biden como el ganador, sin embargo no lo hizo y es cuando surge otro cuestionamiento ¿si esta postura le pudiera generar represarías a México en esa relación bilateral?, a lo que él responde "nada que no tengamos en este momento" sin embargo esa es la parte que no es correcta en la apreciación del presidente AMLO, porque tan solo basta observar la reacción de los congresistas del partido demócrata, la cual fue muy negativa al grado de llamar a la postura del presidente AMLO un "Fracaso Diplomático", también hay que recordar que según los últimos recuentos de votos muestran que en la cámara de representantes de EU serán mayoría los del partido demócrata y también ellos presidirán y si eso le parece poco la ex-embajadora de Estados Unidos en México Roberta Jacobson se acaba de integrar al equipo de transición de Joe Biden, a ella hay que recordarla porque en alguna entrevista declaro que Joe Biden y los demócratas le anotaran en la lista negra la visita que le hizo AMLO a Donald Trump porque a ellos en su momento no les concedió un espacio para dialogar y escuchar posturas, al final de todo esto México y sus ciudadanos volveremos a estar en el ojo del huracán de lo que se vislumbra una muy difícil relación con los Estados Unidos.

Raúl Morales Flandes

Economista y Doctorado en Administración con Especialidad en Finanzas Públicas

