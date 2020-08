Quién era quién en las logias masónicas del Veracruz de 1933-1934

Por motivos de mi profesión a veces llegan a mí obras de arte, libros, fotos, documentos y toda clase de objetos muy interesantes que me permiten viajar en el tiempo y adentrarme en misterios verdaderamente emocionantes contenidos en unas cuántas hojas de papel.

Hace unos días mientras realizaba la selección de los próximos lotes para venta que incluiré en el catálogo de libros y documentos sobre Veracruz, me topé con un pequeño librito de unos 17 X 12 cm con apenas unas cuántas páginas y sin ninguna información en las tapas, por lo que procedí a abrirlo y me llevé una muy grata sorpresa.

Se trababa nada más y nada menos que de un listado de los miembros activos y sus respectivos grados dentro de las entonces cuatro logias Masónicas y Rosa-Cruz que había entre los años 1933-1934 en la ciudad y puerto de Veracruz.

Ríos de tinta, películas y demás se han producido acerca de estas "sociedades secretas", como a veces suele llamárseles a estos grupos de individuos que se reúnen en lo que conocemos como logias.

La palabra logia alude tanto al espacio físico de reunión como al grupo de personas conformado por los maestros y hermanos.

Cada una con sus propios ritos, reglamentos y objetivos con la finalidad de alcanzar diferentes tipos de conocimientos y desarrollo moral, espiritual y personal de cada individuo.

Sin embargo, en este breve artículo no pretendo adentrarme en la historia de la masonería como tal, sino en el interesante documento que acababa de llegar a mis manos.

Su portada, enmarcada con unas sencillas líneas con guirnaldas al estilo Art Deco, propio de la época, contiene en su parte superior algunas letras encriptadas de las cuales desconozco su significado para luego pasar al título: CUADRO GENERAL DE LOS CUERPOS FILOSÓFICOS DEL VALL:. (VALLE) DE VERACRUZ. MEXICO. 1933-1934.

La ciudad de Veracruz no es un valle, sin embargo, consulté con un colega experto en el tema y me confirmo que efectivamente así le llamaban. En este punto es donde encontré uno de los datos más interesantes, el domicilio de lo que podría denominarse la sede principal de estas agrupaciones es nada más y nada menos que la calle Benito Juárez, en el número 1, nada se deja al azar y es que el simbolismo del número 1 da para escribir más de un libro, pero no hace falta ser un erudito para notar la importancia de este prócer de la patria para la comunidad masona.

Benito Pablo Juárez García, nacido el 21 de marzo de 1806 en San Pablo Guelatao, Oaxaca, quien fuera Presidente de la República numerosas ocasiones durante un periodo de inestabilidad política en nuestro país, fue un reconocido masón en su tiempo y es justo en esta dirección del Centro Histórico de Veracruz que señala el documento donde dejó su huella, pues ahí se encuentran los edificios del Recinto de la Reforma y el Registro Civil, creado por él en julio del año 1859.

Aquí en Veracruz fue donde Juárez promulgó el Manifiesto a la Nación que anunciaba el gobierno liberal. Se alojó durante su persecución y donde promulgó varias leyes entre ellas precisamente la Ley sobre el Estado Civil de las Personas por la cual se creó el Registro Civil. Toda una lección de historia de México en una simple dirección.

Al pasar las páginas de este breve documento podemos observar los escudos de las logias con su simbolismo característico y lo mas interesante es conocer quiénes eran en aquél entonces los herederos y guardianes de los secretos de estas órdenes de las que han sido miembros numerosos personajes importantes a lo largo de la historia de nuestro país.

En otra página se observa manuscrito en tinta los nombres de varios miembros que no fueron incluidos en la impresión del documento, así como otros que fueron tachados y palomeados, tal vez por no haber asistido a algún acto, no haber cumplido con el pago de alguna cuota o por haber cometido alguna falta, uno echa a volar su imaginación a través de estas pequeñas páginas.

Estoy convencida de que el próximo dueño de este documento encontrará muchísima información escondida en estas breves páginas llenas de historia y misterio para los no iniciados.

Resulta también muy ameno reconocer los apellidos de familias veracruzanas de hoy en día cuyos antepasados pertenecieron a estas logias y que seguramente contribuyeron como Don Benito Juárez al desarrollo de nuestra querida ciudad.

