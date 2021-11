¿Por qué los hombres pierden peso más rápido que las mujeres?

Sí, este fenómeno es real; si eres mujer no es figuración las veces que has intentado empezar a comer saludable, hacer ejercicio y no ves los resultados tan rápido como esperabas. En cambio, probablemente te has dado cuenta que a los hombres les es más fácil perder kilos extras con mayor rapidez y menor esfuerzo.

No pienses que el universo conspira en tu contra, esto tiene una explicación y te lo revelamos a continuación.

La composición corporal de todas las personas, sin importar sexo o edad, se conforma de agua, huesos, grasa y músculo; aunque anatómicamente en diferente proporción.

La anatomía del sexo masculino se compone por una mayor cantidad de músculo a diferencia de las mujeres; esto no quiere decir que ellos son más fuertes que nosotras, ya que la fuerza se desarrolla mediante ejercicio o entrenamiento.

Ahora bien, en cuanto a la grasa, los hombres suelen tener por naturaleza un menor porcentaje que las mujeres. La grasa corporal es un órgano más y, al igual que otros, cumple funciones muy importantes en nuestro organismo, ya que protege nuestras vísceras, almacena vitaminas y energía, brinda calor corporal y regula procesos hormonales.

Pero, ¿por qué las mujeres almacenamos más grasa? Desde que nacemos estamos programadas a desarrollar un cuerpo que espera el momento de la concepción y esto implica que gastemos energía de más. Por ello nuestro cuerpo, a partir de la pubertad, "guarda" grasa como reserva por si en algún momento decidimos tener un bebé; esa energía servirá para el desarrollo del feto y nutrirlo, además nos ayudará a producir leche más adelante.

Pero tener más grasa no es sinónimo de que nuestro cuerpo ideal sea el de una persona con sobrepeso; por salud todos debemos mantenernos en un porcentaje de grasa adecuado; en la edad adulta se recomienda mantenernos dentro del rango del 20-30 por ciento si somos mujeres y entre 10-20 por ciento en el caso de los varones, ya que dependiendo de la cantidad de grasa que almacenamos seremos más propensos a padecer alguna enfermedad de tipo cardiaca. Si deseas conocer si tu porcentaje de grasa es adecuado te recomiendo acudir con un nutriólogo.

Pero tranquila, estudios han demostrado que a pesar de que la pérdida de peso suele ser más rápida al principio en los hombres, con el paso de las semanas, con ayuda de la constancia y una buena alimentación, esta diferencia se equilibra.

Algo importante a considerar es que nuestros músculos gastan energía o en otras palabras que queman calorías aun sin moverse; por este motivo a mayor cantidad de músculo, mayor cantidad de calorías gastarás incluso mientras duermes. Te recomiendo realizar ejercicios de fuerza para desarrollar masa muscular y favorezcas tu composición corporal.

