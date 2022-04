Política en Redes

El domingo 17 de abril se llevó a cabo la votación a la Reforma Eléctrica propuesta por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, entre gritos y sombrerazos, porque ni por asomo existió un debate legislativo serio por ninguna de las fracciones parlamentarias.

"Es un honor, estar con Obrador", gritaban los de MORENA, PT y PVEM. Los de oposición, por su parte, arengaban: "No pasará, no pasará", y no pasó.

La propuesta de reforma eléctrica que enviara AMLO al Congreso de la Unión no fue aprobada, quedando la votación de la siguiente manera: 275 votos a favor y 223 en contra; a pesar de tener mayoría de votos, no se contó tres partes del total, por lo que fue rechazada.

La lucha fue evidente; incluso hubo un diputado del PRI que se pasó de última hora a la bancada de MORENA, faltando aún así 56 votos para tener mayoría. Días anteriores, en redes y a través de marchas, los legisladores morenistas organizaron "presiones" sistemáticas para que los legisladores priistas, perredistas y panistas de sus distritos votaran a favor de la reforma eléctrica, sin lograrlo.

Pero, ¿qué contiene la reforma eléctrica que propuso AMLO?

1. La iniciativa de reforma constitucional implica la modificación de los Art 25, 27 y 28.

2. Prohíbe concesiones sobre la explotación del litio y otros minerales estratégicos.

3. La CFE se encargará del 54% de la generación de energía.

4. El sector privado podrá generar el 46% restante.

5. Elimina los órganos reguladores, como la CNH y la CRE.

6. Convierte la Comisión de Electricidad en un organismo del estado.

7. Autoriza contratos nuevos de hasta 0.5 megawatts.

8. Incluye al sector social en la generación de autoconsumo por un megawatt.

Ahora bien, los grupos parlamentarios, días antes y ayer, dedicaron sus energías a defender o rechazar a ultranza la propuesta de AMLO, sin considerar, en algún momento, la posibilidad de analizar los rubros legislativo, de jurisprudencia ni técnicos de dicha reforma.

Hoy, el Presidente de la República señaló que no volverá a presentar otra reforma eléctrica en lo que resta de su mandato.

Él sabía que perdería la votación en el Congreso de la Unión; de acuerdo con sus cálculos matemáticos y los datos de sus operadores políticos, tenía claro que no podía ganar.

No se resignó AMLO porque sí tenía claro que políticamente ganaba.

1. Tendrá elementos suficientes para criticar a los partidos opositores como traidores a la patria.

2. A los potenciales candidatos de oposición a puestos de elección popular, les sacará, juntos con sus seguidores, los trapitos al sol para exhibirlos mediáticamente como opositores al bienestar de la gente (votantes).

3. En su "argot publicitario" tendrá identificados a los "malos de la película" político-electoral: PAN, PRI, PRD y MC.

4. Nuevamente, volvió a ser el líder en la agenda legislativa, dando rumbo a los temas que deben tratarse a interés del presidente.

5. Ante la falta de argumentos políticos, los seguidores de AMLO tendrán los "dimes y diretes" perfectos para ganarle terreno político-electoral a sus opositores.

6. De quererlo, armarán carpetas de investigación a los legisladores que votaron en contra.

El gran ganador del rechazo legislativo a su propia reforma eléctrica es el presidente Andrés Manuel López Obrador, experto en dar notas espectaculares y virales. Hoy mismo aclaró que si presentará las siguientes iniciativas de reforma constitucional: la electoral y la de La Guardia Nacional.

¡Bienvenida la crítica de propios y extraños!

www.revistasinrecreo.com

www.luisgerardomartinez.com

am

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.