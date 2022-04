Política en redes

En el marco de una algarabía política, las movilizaciones, marchas y concentraciones de Estado (legitimadas a modo) a favor de la Consulta por la Revocación de Mandato, tienen en el fondo 10 razones que fundamentaré a continuación, invitando al diálogo y debate a quien a sí lo decida. Veamos:



1.- Medir fuerzas políticas entre las mismas piezas claves en MORENA, bajo el control total y absoluto. Muchos, en el entendido de que el Partido MORENA es un partido nuevo, saben acomodar sus grupos de poder político (lícitos casi todos), lo que hace idóneas las marchas para hacerse notar y medir fuerzas: entre más gente, lonas y ruido lleves, más poderoso serás, siempre y cuando se rijan por las reglas de "al de arriba se le obedece y al de abajo se le controla". En ese sentido, la política de movilización sigue siendo la misma.

2.- Marcar territorio político-electoral entre MORENA y la oposición. El partido en el poder le manda mensajes implícitos y explícitos a los partidos de oposición que en su momento también actuaron igual: el poder es el poder; quien lo tiene lo quiere todo. La alternancia se convierte en una falacia.

3.- Ganar territorio político a pasos agigantados, lucrando con la figura de López Obrador. Muchos de los políticos que ejercen cargo de elección popular ganaron en 2018 y 2021 por el famoso "efecto López Obrador", el cual quieren dar largo aliento para lucrar con la figura política del presidente, antes de que se retire de la política, aunque dudo que lo haga. Todos tratan de ganar ese territorio porque se les puede acabar.

4.- Tratar de legitimar la Cuarta Transformación entre propios y extraños. Retóricamente muchos del partido en el poder hablan de la 4T para justificar su actuar o sus ideas; sin embargo, aun no tienen claro que el movimiento que no se limita a regalar periódicos o lonas casa por casa. Entonces, se les complica mucho transmitir al pueblo el significado mismo de la 4T si ellos mismos no la entienden. López Obrador la ha explicado infinidad de ocasiones, pero desafortunadamente la repiten sin comprender.

5.- Borrar los antecedentes priistas, panistas y perredistas que muchos de ellos tienen. Un gran porcentaje de integrantes de la Cuarta Transformación tienen antecedentes políticos en partidos políticos que ahora pseudocritican. En las movilizaciones masivas se hacen visibles para deslindarse de las agrupaciones políticas que les formaron; algunos de ellos, hasta han sido señalados de no entregar cuentas claras durante sus administraciones.

6.- Posicionarse en el ánimo del presidente López Obrador. Siempre es sano, para el que quiere permanecer y escalar en la política mexicana de élite quedar bien con el jerarca. De otra manera, sus posibilidades de conseguir cargos y puestos se les limitan o se les cancelan. Así, cumplir con movilizaciones masivas a favor de la Revocación de Mandato es rendir pleitesía en cascada.

7.- Ir haciendo amarres entre los próximos candidatos para cargos de elección popular para el 2024. Los grupos que ostentan el poder pueden ser políticos o familiares, grandes o pequeños siempre van a tratar de negociar con los demás para permanecer a redes para garantizar candidaturas y puestos públicos.

8.- Entramar un tejido entre los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Para garantizar el ostentar el poder, trae consigo una serie de complicidades bajo reglas no escritas que requieren la participación de los jerarcas de los tres poderes. La convocatoria por la revocación de mandato pone en evidencia ese tejido fino que sólo algunos saben tejer.

9.- Preparar estrategias de movilización para sacar adelante iniciativas que el ejecutivo indique. La convicción, el acarreo, la invitación al pueblo para la asistencia a eventos masivos de corte político ponen a prueba a las diferentes áreas de gobierno para estar en la jugada. Incluso puede entenderse como carta de presentación del gobernante para participar a otros niveles y que sea considerado.

10.- Desviar la atención ante la inminente crisis económica que vive el país, a través de cajas chinas. Los distractores siempre deben estar a la mano del grupo en el poder. Las cajas chinas son recurrentes en los gobiernos mexicanos. Vemos que la crisis económica en México está creando sectores de la sociedad cada vez más pobres. El ruido que genera la convocatoria para la Revocación de Mandato es un buen distractor para que la gente pueda pensar en otra cosa. Menos en la terrible crisis económica que se vive actualmente.

Éstas son pues las diez razones reales para promover la revocación de mandato, sin que realmente les sea importe. ¡Bienvenida la crítica!





Luis Gerardo Martínez García*

www.revistasinrecreo.com

Lunes 4 de abril de 2022





