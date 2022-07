Dentro de los últimos días, y a mitad de este año, han sucedido ciertos acontecimientos que desataron la controversia dentro de la opinión pública, dividiéndola entre quienes tienen comentarios positivos hacia lo que acontece y quienes realmente ya ni la burla perdonan con lo que comentan a través de los medios de comunicación y las redes sociales.

En primera instancia, tenemos la irreverente actitud del dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno "Alito", a quien ni la presión social, ni la reunión con los exdirigentes del partido, ni la aplastante derrota electoral del pasado proceso, y mucho menos, la espantosa situación que vive dicho instituto político, la cual nunca había vivido en su historia, lo hacen renunciar a su cargo, para dar paso a una nueva dirigencia que retome el rumbo del partido emanado de la revolución.

Por otro lado, en el ámbito estatal, tenemos el inicio del Carnaval de Veracruz 2022, el cual se realiza después de dos años de pandemia y en el mes de junio, cuando normalmente se lleva a cabo en el mes de febrero; también muy controversial por los desencuentros entre la administración municipal (comandada por los Yunes) y el gobierno de Cuitláhuac García. Pero por si fuera poco, se suma a la controversia la elección de una "influencer", Yeri Mua, y su novio Brian Villegas, como la Reina y Rey de estas fiestas carnestolendas, a quienes no se les debe reconocimiento o mérito alguno, más que la módica cantidad de aproximadamente dos millones y medio de pesos recaudados para ser reyes de la alegría, en unas fiestas que más que alegría dejarán aumentos en los casos de covid-19.

Finalmente, y lo cual no quiere decir que no existan otros acontecimientos, el pasado viernes, primero de julio, se llevó a cabo un hecho histórico en nuestro país, la inauguración de la refinería "Olmeca", mejor conocida como "Dos Bocas", en Tabasco, por el presidente López Obrador y la Secretaria de Energía, Rocío Nahle. Lo importante de este suceso, es que después de 40 años que no se construía un complejo petroquímico de esta magnitud, ahora es una realidad, como parte de los proyectos y propuestas de campaña de AMLO a cuatro años de su triunfo electoral.

Lo sorprendente de todo esto, y por lo cual ya ni la burla perdonan, es el hecho de como la oposición se ha lanzado en contra de este proyecto, el cual apenas inicia, con la finalidad de darle muerte antes de verlo crecer, tal cual lo hicieron con el AIFA (Aeropuerto "Felipe Ángeles"). Ahora, con la refinería de "Dos Bocas", tanto el PRI, como el PAN, y quienes se esconden detrás de perfiles falsos en las redes sociales y medios que se venden al mejor postor, se han encargado de difundir información carente de veracidad, con la única intención de dañar un proyecto que puede ser benéfico para el país con el paso del tiempo.

¡Ya ni la muelan! A ver qué tal le va al Tren Maya en diciembre de 2023, el cual representa la estocada final del gobierno de la cuarta transformación a sus opositores.

