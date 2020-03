Nadie puede desaparecer de un plumazo el delito de feminicidio

Felicito al Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, por su reciente posicionamiento de no desaparecer la figura del feminicidio como delito o cambiar el término legal por Homicidio Agravado de una Mujer, ya que como acertadamente lo considera es inconstitucional.

Además debemos señalar puntualmente que fue a través de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Caso Algodonero de Ciudad Juárez Chihuahua, que ordenó al Estado Mexicano a juzgar con perspectiva de género las muertes violentas de mujeres, así que no se estableció el feminicidio por iniciativa de ningún legislador y por lo tanto al desaparecer el feminicidio como delito en la Legislación Penal Mexicana, sería tanto como incumplir esa sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Así mismo la Conferencia Nacional de Procuracion de Justicia ha aprobado los lineamientos para considerar la muerte violenta de una mujer por razones de género como FEMINICIDIO, razones de género que ya en los 32 Códigos Penales del país -incluyendo el Código Penal Federal- están incluidas en los respectivos artículos del delito de feminicidio, también la Jurisprudencia Mexicana ya ha emitido criterios al respecto de la muerte violenta de una mujer por razones de género, al considerarlo feminicidio. Como dice el ministro se puede mejorar las hipótesis del feminicidio para una mejor integración e investigación que traiga como resultado que los que cometan este delito no escapen a una sentencia definitiva firme y que no tenga ninguna razón legal para su revocación o modificación.

Por último, el feminicidio es la violencia extrema que se ejerce sobre una mujer y que termina con la muerte, solo por esta poderosa razón nadie puede con un plumazo desaparecer el delito de feminicidio de la Legislación Penal en México, mi respeto y admiración para el Presidente Ministro de la Suprema de Justicia de la Nación, su declaración de hoy tenga usted la seguridad que la historia y las mujeres de México se lo van aplaudir siempre.