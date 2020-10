MORENA: Pocas probabilidades de obtener mayoría en el Congreso en 2021

En el mes de Septiembre en entrevista por televisión hecha al dirigente interino del partido del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) mencionaba que según las encuestas que tenían en su poder en relación a los procesos electorales del 2020 en los estados de Coahuila e Hidalgo claramente se encontraban con una ventaja en las preferencias de los ciudadanos y que esto era gracias a los grandes éxitos que han tenido como gobierno, también en el mes de Septiembre uno de los principales actores del partido MORENA y ex aspirante a la dirigencia nacional Antonio Attolini expresaba en entrevista por televisión que "partidos políticos que no ganan elecciones y políticos que no resuelven problemas, simplemente NO SIRVEN", de ese tamaño y con esa seguridad se expresaban en este partido político, sin embargo sucedió algo que no tenían calculado ni previsto, y es que el día de la elección los ciudadanos no los favorecieron con su voto, al principio se alegaba que había anomalías pero ante tal dimensión de votos que tenía la oposición pues ya no quedo lugar a las inconformidades, derivado de lo anterior podemos concluir 2 cosas, primero que la realidad que nos muestran las estadísticas y los números es diferente a la de los discursos y las declaraciones, y segundo que no es lo mismo acompañar a un movimiento social donde las circunstancias te favorece, a tener que trabajar todos los días el voto ciudadano, y aquí es donde la experiencia va a ganar terreno, porque el voto del ciudadano se obtiene solo con resultados visibles y comprobables, y quien trae el pulso de los ciudadanos en los distritos electorales son los gobernadores de los estados independientemente del partido que sea, pero en este caso los gobernadores de Coahuila e Hidalgo mostraron tener el pulso de sus regiones y buena aprobación.

Ahora bien no hay que perder de vista que se acaba de elegir nuevo presidente nacional de MORENA, el cual después de un proceso que género divisionismo y señalamientos graves entre algunos de los aspirantes, al final mediante una encuesta se eligió al Diputado Federal Mario Delgado y dejo a un lado al Diputado Federal Porfirio Muñoz Ledo, que aunque todavía no acepta los resultados creo que en algún momento se le dará la vuelta a la página, pero ahora ¿Qué es lo que se enfrenta el nuevo dirigente?, pues básicamente su objetivo es mantener la mayoría para MORENA en el Congreso Federal y así apoyar al presidente en la segunda mitad de su mandato, pero la gran pregunta es ¿podrá hacerlo? la respuesta amigo lector es NO y le voy a explicar porque, me voy a apoyar en la última encuesta realizada a los gobernadores de México del mes de Septiembre hecha por la encuestadora Consulta Mitofsky, como usted sabe las próximas elecciones que se llevaran a cabo en el país se escogerán gobernadores, congresos locales, presidentes municipales y el congreso federal, una pieza fundamental para la intención del voto será el grado de aprobación que tienen los gobernadores, que como dije al principio son quienes tienen el pulso de la actividad política en su región, sin embargo muchos tendrán que lidiar con la baja aprobación que tienen, y más en los estados donde se renuevan las gubernaturas.

De inicio hay que señalar que los estados que se encuentran en este ranking con una aprobación considerada entre media y baja son Aguascalientes, Campeche, Zacatecas, Tabasco, Chihuahua, Oaxaca, Michoacán, San Luis Potosí, Veracruz, Tamaulipas, Edo de México, Puebla, Nuevo León, Colima y Morelos, ahora bien de estos estados 6 son del PRI, 4 de MORENA, 3 del PAN, 1 del PRD y 1 independiente, si estamos hablando de que en la Cámara de Diputados son 300 diputados de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, debemos dejar claro que los de representación proporcional dependen en mucho del porcentaje de votos obtenidos por un partido político en una región geográfica, siendo así nos vamos a concentrar en los de mayoría relativa, en este sentido de la lista de Consulta Mitofsky nos muestra que tan solo los que están en esta lista entre media y baja aprobación representan 162 curules de mayoría, estamos hablando de más de la mitad de curules de mayoría a disputarse en 2021 y si también le suma que los estados donde gobierna MORENA que están en esta lista de media y baja aprobación son 46 curules, pues estamos hablando de que su dirigencia están remando contra corriente porque actualmente los estados que gobierna MORENA y que están en esta lista representan 37 curules de mayoría de 161 que tienen en todo el país, que sería un poco más del 20%, esto complica al nuevo dirigente porque para obtener la mayoría anhelada deberá lidiar con la aprobación de los gobiernos estatales de MORENA y además con una pandemia y una crisis económica que serán factor determinante, en conclusión los estados que se encuentran en esta lista se les complicara cumplir la cuota mínima de Diputados Federales que les solicitan sus respectivos partidos.

Ahora bien siendo totalmente honestos el PAN también tuvo resultados negativos en las elecciones de Coahuila e Hidalgo y tampoco le favoreció el voto ciudadano, sin embargo en lo que respecta a esta lista ellos tienen una ventaja y es que los estados donde gobiernan y tienen una aprobación de media a baja solo representan 26 curules que se estarán votando el próximo año, en el caso del PRI la tiene un poco más complicada porque gran parte de su capital político está en los estados que están en esta lista por que representan 66 curules que también se estarán votando el próximo año, sin embargo la evidencia nos muestra que en estados donde gobiernan se puede observar una fortaleza de su voto duro, tal y como lo vimos en el caso de Coahuila e Hidalgo, y por último los estados donde se encuentran el PRD y un Independiente cada uno representan 12 curules, ellos tendrán que lidiar con su baja aprobación y con la posibilidad de que otros partidos políticos obtengan algunas curules, pero hay una realidad que es muy clara y que cambia todos los pronósticos en las elecciones del 2021 y es que el tiempo y los resultados comprueban que los gobernadores influyen directamente en las preferencias electorales, si usted amigo lector analiza el ranking de gobernadores, el poco tiempo que falta para que se lleven a cabo las elecciones de 2021, que tenemos una sociedad confinada, una economía en plena caída y sin vacuna, es muy difícil para cualquier partido pueda hacer campaña, promover candidatos, presumir resultados etc. sin embargo lo que SI va a influir en un alto porcentaje son las estructuras ya establecidas y las personas que ya tienen trabajo y trayectoria en sus distritos, eso los partidos con más tiempo si lo tienen y MORENA no lo tiene, tan solo basta una muestra, cuando se encontraban en su proceso interno para elegir dirigente la mayoría de los aspirantes hablaban de crear y fortalecer comités distritales y municipales para hacer esa parte se necesita capacitación y tiempo, eso en estos momentos MORENA no lo tiene y si bien es cierto que el presidente tiene hoy una aprobación aceptable realmente esa parte no suma del todo porque no estará su nombre en las boletas, por eso lo que va a marcar la diferencia es quien tiene el primer contacto con los ciudadanos y como están evaluados, y esos son sus gobiernos estatales y municipales, al final el ciudadano evaluara y votara.

Raúl Morales Flandes

Economista y Doctorado en Administración con Especialidad en Finanzas Públicas

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.