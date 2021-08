México y Veracruz entre la pandemia y el desempleo

El Gobierno Federal ha insistido en su discurso de que se ha domado la pandemia y que de la crisis económica ya vamos saliendo, pero las cifras muestran otra cosa, le doy un dato, en el mes de Noviembre de 2020 el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington pronostico que si México hacia obligatorio el uso de cubrebocas se llegaría al 1 de Marzo de 2021 con 135,000 muertos por Covid-19, pero si se relajaban las medidas se llegaría a los 152,000 muertos por Covid-19, hoy en México ya se rebasaron las 140,000 defunciones y ni siquiera hemos terminado el mes de Enero y muy probablemente llegaremos a Febrero con esta cifra alarmante derivado del relajamiento de medidas, el hecho es que se falló por parte del Gobierno Federal en el diagnóstico y en el pronóstico, si el gobierno hiciera obligatorio el cubrebocas muchas vidas podrían salvarse en el país, aunque el argumento para no hacerlo es que se podrían violentar las garantías individuales de las personas, sin embargo cada vez vemos más personas que no les interesa la salud de los demás y que no cumplen las medidas de distanciamiento social y uso de cubrebocas, ¿y quién sanciona a esas personas?

Como usted sabe se ha publicado en la gaceta oficial de Veracruz lo que sería un nuevo decreto de Alerta Preventiva para que se generen protocolos y acciones concretas por parte del gobierno para que baje el número de contagios y se generen menos problemas con la saturación de hospitales, estas acciones ayudaran a reducir la movilidad en algunos municipios, desde que empezó la pandemia haya por el 28 de febrero de 2020 cuando apenas se registraban los primeros casos los contagios han aumentado de manera constante, pero particularmente en estos 2 últimos meses los cambios en el semáforo epidemiológico en Veracruz emitido por la Secretaria de Salud a nivel federal han cambiado de color de manera tan dramática que nos hace pensar que el problema es aún mayor del que se conoce, tan solo analice los tiempos, el semáforo se ha comportado de la siguiente manera, del 7 al 20 de Diciembre el semáforo era Verde, del 21 de Diciembre al 17 de Enero el semáforo fue Amarillo y del 18 de Enero al 31 de enero el semáforo es Naranja, estamos hablando que en menos de 2 meses el semáforo ha cambiado 3 veces de color según los criterios de la autoridad y estas alertas preventivas que han impuesto las autoridades en algunos municipios nos han dejado entre ver que muy probablemente entremos a semáforo rojo aunque esperamos que no.



Solo para que tenga una idea del problema que existe, una reciente publicación hecha por el portal Mexicanos Contra La Corrupción menciona que Veracruz es el 3er lugar a nivel nacional en trabajadores de la salud fallecidos a causa de la pandemia del Covid-19, hay que recordar que en su momento también Amnistía Internacional señaló que durante el manejo de la pandemia en esta administración México fue el país con más personal médico que ha muerto por Covid-19 en el mundo, situación que ha sido señalada constantemente por los trabajadores de la salud y sus expresiones constantes en relación a las carencias que tuvieron durante el 2020. En este 2021 se tiene una gran expectativa con la llegada de las primeras dosis de la vacuna a Veracruz, el personal médico está en espera de que le sean aplicadas las dosis que puedan darle más seguridad en el desarrollo de su trabajo, pero el ritmo en que se están distribuyendo las vacunas en México sigue siendo lento o por lo menos así lo muestran los comparativos con otros países como el de Our World in Data de la Universidad de Oxford que muestra que México apenas lleva por arriba de 500 mil vacunas aplicadas, cuando hay naciones que ya llevan más del millón de dosis, el problema es que nosotros somos de los países con más muertos en el mundo y en el caso de Veracruz somos el 4to lugar en muertos a nivel nacional.

Pero en la economía y particularmente en el tema del desempleo generado en parte por la pandemia la pregunta es ¿cómo vamos? según datos de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social en México durante 2020 se tiene registro que se perdieron 647,710 empleos formales, tan solo en Veracruz se tiene el registro de que se perdieron 23,531 empleos formales, una cifra que complica el inicio del 2021 porque es un año particularmente difícil para sectores como el inmobiliario y el turismo que son actividades fundamentales para Veracruz, ahora bien de igual forma CONEVAL señala que la línea de pobreza extrema por ingresos aumento al concluir 2020, esto quiere decir que para una persona cada vez es más difícil adquirir una canasta alimentaria con el ingreso que percibe, en este sentido el costo de la canasta alimentaria en las zonas rurales termino en 1,666.24 pesos y la canasta alimentaria en las zonas rurales termino 1,194.31, este dato es muy importante porque como se sabe Veracruz es uno de los 5 estados del país donde se concentra la pobreza extrema. Ahora bien según datos del INEGI durante el mes de Diciembre 2020 la inflación llegó a niveles del 3.15% que aunque todavía está en niveles aceptables los efectos se resintieron en algunos de los artículos que tuvieron cambios en sus precios como el pollo, el huevo y el gas doméstico, este dato es significativo porque hay que recordar que también Veracruz es uno de los 5 estados del país que produce y consume más pollo en México, para 2021 como se ha anunciado se espera un ajuste en precios como los de la gasolina, refrescos y cigarros que será resentido por el consumidor final, pero tal vez un dato que en lo particular si me resulta preocupante es el que mostró INEGI, que menciona que en Veracruz durante el mes de Octubre 2020 las Empresas Comerciales al por mayor y al por menor tuvieron mucho menores ingresos -12% y -3% respectivamente en comparación con el año anterior, esto preocupa por que si no hay ventas es prácticamente imposible mantener empleos y salarios dignos.

Y para finalizar según los últimos datos del grupo financiero Citibanamex, al cierre del segundo año de gobierno de AMLO el sector privado pronostica que en el mejor escenario la economía en México cerrará con un -8.1% de decrecimiento y en el peor con un -9.6%, la caída más fuerte en las 3 últimas administraciones, en el caso de Veracruz hay que recordar que el INEGI lanzo las cifras del segundo trimestre del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal y el estado tuvo un decrecimiento del -16.5%, la publicación del Tercer Semestre será el 28 de Enero de 2021 pero los pronósticos no son muy buenos ya que a nivel nacional en el mismo periodo la economía en México cayó en cifras anualizadas en un -8.6%, asi que podríamos afirmar que este 2021 inicia muy complicado para México y Veracruz.

Raúl Morales Flandes

Economista y Doctorado en Administración con Especialidad en Finanzas Públicas

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.