La usurpación de candidaturas de hombres registrados como mujeres hace un par de días en Tlaxcala, y el registro de hombres heterosexuales como Muxes en Oaxaca ,en comicios pasados, nos deja en claro que los hombres quieren permanecer en el poder.

Ahora ocurrió en Veracruz, donde un par de hombres gays de Morena se registraron como personas no binarios para obtener la acción afirmativa en la planilla y así estar a la par en competir con la fórmula representada por alguna mujer, hay que recordar la resolución federal del INE y la estatal habla de la inclusión en paridad de las personas no binarias, las cuales son personas que no se identifican ni como hombres, ni como mujeres, dando con eso la pauta para poder registrarse en igualdad de condiciones en una fórmula de mujer o de hombre.

Ya sé que suena muy trillado pero con eso del tema de sexualidad en este proceso electoral hemos dado un paso gigantesco, pero a la vez es una arma de doble filo porque muchos hombres gays o heterosexuales podrán lucrar con el registro de sus fórmulas a diputaciones y regidurías ya que en muchos casos han resguardado su identidad lo cual hace difícil poder averiguar la identidad de quien se le asigna a dichas acciones afirmativas.

Son las "Juanitas" jarochas en el proceso electoral actual muestra de que el mecanismo de elección en las candidaturas debe ser mayormente vigilado por el Organismo Público Local Electoral. La falta de inclusión en las instituciones públicas de las personas LGBTTTIQ+ en nuestro país ha sido uno de los grandes retos a los cuales nos hemos enfrentado quienes lideramos las organizaciones no gubernamentales en México, por ello el impulso de las políticas públicas y acciones afirmativas en los últimos años ha sido un proceso en construcción del cual hemos aprendido y seguimos aprendiendo.

A finales del año 2020 un grupo de organizaciones de ciudad de México y Aguascalientes impulsaron un proyecto de litigio estratégico para lograr la inclusión de candidaturas en el proceso electoral de personas de la diversidad sexual en las diputaciones federales la Sala del Tribunal de Aguascalientes se negó a otorgarlas, sin embargo la sala Monterrey, con el expediente SM-JDC-59/2021, resolvió sentencia favorable para implementar acciones afirmativas hacia las personas LGBTTTIQ+ en las diputaciones federales, dando la pauta para que iniciáramos en los estados de la República los procesos de acciones afirmativas.

El partido Movimiento Regeneración Nacional en el estado de Veracruz en la designación de sus candidaturas plurinominales registro como No Binarios a un titular y suplente, siendo el titular un activista conocido por muchos colectivos y ONGs del estado el cual se ha asumido como un hombre homosexual, si bien desde las organizaciones civiles hemos celebrado la inclusión de personas LGBTTTIQ+ no permitiremos la usurpación e ilegalidad dentro del proceso de designación en las acciones afirmativas que tanto han costado.

Movimiento Regeneración Nacional está cometiendo el delito de violencia de género y usurpación de las identidades No Binario al mentir en la designación de sus registrados en dichas candidaturas, la autoascripcipción es un mecanismo en construcción con el cual no se puede estar jugando al designarse de un genero u otro de un día para otro, solo para obtener beneficios de poder.

Pedimos al Organismo Público Electoral de Veracruz ponga especial énfasis en la designación de las acciones afirmativas a grupos vulnerables, no vamos a permitir que existan "Las Juanitas" jarochas como ocurrió en Oaxaca y hace unos días en Tlaxcala.

LA AUTOADSCRIPCIÓN PUEDE DELIMITARSE POR LAS CARACTERÍSTICAS Y AFINIDADES DEL GRUPO AL QUE SE ESTIMA PERTENECER

Esto quiere decir que si bien la identidad de género, expresión de género y orientación sexual son componentes en constante construcción y deconstrucción es un grave atentado contra las personas No binario el usurpar su lucha y su derecho a no identificarse en el binarismo (hombre- mujer, masculino- femenino) y utilizar esa lucha para lucrar en un espacio de poder. Cuando se habla de género binario se hace referencia al hombre y a la mujer, por lo tanto, los No Binarios son aquellos cuyas identidades de género no encajan entre la variedad de géneros binarios (masculino y femenino).

Al género No Binario, también se le conoce como "genderqueer". Los genderqueer pueden percibirse o no, como personas pertenecientes total o parcialmente, a un género específico, sino que sienten cierta divergencia que les permite asignarse características particulares de determinados géneros, para cumplir sus deseos de identidad.

El desafío es enorme para lograr una verdadera inclusión donde no existan tramposos queriendo ocupar espacios que no le pertenecen, son los principios y ética lo mucha falta hace en la clase política mexicana.

Dudas y preguntas al correo jazzamor88@gmail.com

Twitter: @tv_yazi Facebook: Jazz Bustamante.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.