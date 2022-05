El 10 de mayo es un día dedicado a rendir homenaje a las Mamás, en el ambiente se percibe el ánimo festivo de la fecha; pero Inocencia, nombre usado para proteger su verdadera identidad, ha olvidado qué día es, pues va de aquí a allá en busca de un abogado que le tramite un amparo urgente contra desalojos.

En sus manos, inseparable, la acompaña un documento; se trata de una notificación judicial en donde el juez se refiere a ella como la "reo" y le concede 5 días para desalojar su casa o será lanzada con el auxilio de la fuerza pública, pues su vivienda fue embargada, rematada y adjudicada a la financiera automotriz con la que su hija contrató un crédito para la compra de un auto nuevo de la que ella, Inocencia, quedó como Aval y por tanto responsable de pagar la deuda, so pena de responder con sus bienes, como en el caso sucedió.

Dicha financiera es quien ahora reclama, se le desocupe y entregue inmediatamente la vivienda que ya se adjudicó, mediante un proceso judicial en donde al parecer, y a dicho de Inocencia, los deudores principales estaban enterados, no así ella. Todo comenzó hace casi diez años, cuando su hija le pidió el favor de ser su aval, para poder "sacar" un auto nuevo que usaría como taxi, según sus planes de la cuenta diaria del servicio de transporte, saldría para hacer los pagos, y cubrir otras necesidades, como requisito la financiera de giro crédito automotriz pidió un aval.

¡Pero no cualquier aval!, sino alguien que tuviera bienes a su nombre y con escritura; dado el pedimento, la única persona que reunía las calidades era Inocencia, quien además es soltera y, por tanto, no tenía que pedir permiso a nadie más para poder dar en "garantía" su casa la cual estaba libre de cualquier tipo de gravamen, pues ella nunca había pedido prestado y menos quedado a deber.

El amor de Madre, no tiene límites y desde luego tampoco precio, ¿qué no estaría dispuesta a hacer una Madre por sus hijos para ayudarlos? O ¿Cuál es el límite de su amor hacia ellos? Sobre todo si se tiene la seguridad de que la deuda saldría adelante y que su casa no correría peligro.

Quizá el único reproche que cabe, fue el exceso de confianza para pedir documentos que le demostraran que diez años después la cuenta había sido pagada y pedir la liberación de los pagarés y demás documentos firmados como aval.

Tan solo la notificación muestra que el juicio comenzó hace nueve años, en los que bien se tuvo la oportunidad de resolver el problema. ¿Por qué esperar hasta este momento?

Las dudas, reproches y hubieras, salen sobrando en este momento en donde el aviso final de que será desalojada resume todo. No cabe más que actuar y hacerlo rápido, pues mientras se tiene la posesión siempre habrá esperanza.

Sirva el caso para reflexionar sobre todos aquellos pagaré y firmas que hemos dejado perdidos en el tiempo y en el espacio, toda deuda pagada debe ser liberada. Todo pagaré firmado debe ser devuelto al suscriptor una vez satisfecha la deuda o nos atenemos a las consecuencias del descuido.

También para voltear a ver a las mujeres y a esa modalidad de violencia que no es física, no es sexual; sino económica y financiera, y que tiene como consecuencia, mediante la privación de sus bienes o de su dinero, coartar su derecho a una vida digna y con libertad. Y que no se infringe solo por el género opuesto, y que no se da solo en relaciones sentimentales de pareja o conyugales, sino que también se puede dar de hijos a padres, y así tenemos que reconocerlo y visibilizarlo para remediarlo. ¡Qué difícil tema!

Si el asunto de hablar de una deuda, no es sencillo, pues nos da pena, nos sentimos culpables, señalados, juzgados, fracasados, impotentes, rebasados, ¡imagínese resolverla! A quien se le encomienda la tarea, requiere de mucha experiencia, paciencia, tenacidad y alto sentido de honestidad y responsabilidad. Por eso buscar y encontrar la ayuda correcta en el momento oportuno hace siempre la diferencia.

Ánimo, y ¡Feliz Día de las Madres! Llama al 2281148502, visite www.elbarzonrc.org, Contacte elbarzonrc@yahoo.com.mx, O sígame en @terecarbajal





