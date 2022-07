La pobreza en el estado de Veracruz

En los últimos años, los temas relacionados sobre la pobreza en nuestro país han aumentado e inclusive se han perfeccionado los datos estadísticos para medirla, en sexenios pasados no eran muy compatibles dicha información por los parámetros utilizados, que serían sin duda la fuente para crear políticas públicas para disminuir la pobreza.

Los últimos datos de la Medición de Pobreza 2020 para el Estado de Veracruz de parte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) por un lado la población con ingresos inferior a la línea de pobreza por ingresos paso del año 2018 de un 67.1% a un 64.5% de la población en el 2020, pero lo que se refiere a rezago educativo paso de un 26.4% al 27.8% del total de la población, así también el acceso a los servicios de salud del 16.7% al 31.10% en el mismo período.

El nivel educativo es una variable importante para medir el desarrollo económico en el estado, no es que todo este mal, pero el rumbo hay que replantearlo, ya que sin educación no pueden obtenerse mejores trabajos y por ende mejores ingresos, cayendo de nueva cuenta a gobiernos asistencialistas que apoyan a los más necesitados, pero no dan las herramientas para que por sí solos salgan de algún nivel de pobreza, en pocas palabras "dan el pescado en la boca pero no enseñan a pescar", el interés en cierta manera del gobierno es disminuir las estadísticas de pobreza en términos cuantitativos pero no han logrado en términos cualitativos de manera general.

En un estudio realizado por un servidor hace algunos años en la Localidad Las Bajadas, Veracruz; se demostró que ciertas variables como el nivel educativo de las jefas de familias, el ingreso y el número de integrantes del hogar, afectaban de manera muy importante la probabilidad de caer en algún nivel de pobreza (alimentaria, capacidades y patrimonial) de parte de los hijos de dichas familias, por lo tanto se deba crear un circulo virtuoso entre las variables para que al mediano plazo disminuir la pobreza en nuestro país, por que decimos a corto plazo, porque los beneficios de tener un país con mayor nivel educativo se da paulatinamente, creando un mejor capital humano.

No podemos dejar de lado, que hay otras variables que repercuten en esas probabilidades de salir de la pobreza como son el nivel de ingresos de los jefes de familia y el número de hijos en cada uno de los hogares, por lo que es un nicho importante por estudiar no tan solo en el municipio de Veracruz, si no a nivel estatal, si le agregamos otros factores como la inflación que cada día pega fuerte en el bolsillo de los consumidores, sin duda alguna se hace más difícil salir de ese círculo y que a la larga afecta a los empresarios en sus ventas.

Twitter: @ricardoduran79

Correo:duranricardo@hotmail.com

Facebook: Jose Ricardo Duran

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.