La OCDE, las encuestas y los analistas encienden focos rojos en México

ECONOMIA Y FINANZAS

Estos últimos días han estado cargados de mucha información en relación a la evaluación que hace la ciudanía al Gobierno Federal midiendo sus niveles aprobación durante estos 15 meses que van de su administración, en este sentido se publicaron diversas encuestas a nivel nacional que arrojaron datos interesantes en relación a lo anterior, dichas encuestas utilizan diferentes metodologías, diferentes universos y diferentes fórmulas, por lo que hace prácticamente imposible que existan coincidencias premeditadas, al mostrar sus resultados resulta evidente que el grado de aprobación del actual gobierno tiene una tendencia a la baja y mostrándose más evidente en los últimos 3 meses, llama la atención que todas las encuestas coincidan en esta tendencia, las encuestadoras provienen de las siguientes firmas: De las Heras, Buendía & Laredo, El Economista & Mitofsky, El Periódico Reforma y Gabinete de Comunicación Estratégica, en todos los casos su tendencias es a la baja, esto coloca al Gobierno Federal en un momento complicado porque se avecinan eventos derivado de la pandemia que ha generado el Coronavirus en el mundo y la ciudadanía está a la expectativa de los sistemas de salud, que como usted sabe no se dan abasto por la cantidad de pacientes que existen derivados de otros padecimientos.

Por otro lado estas mediciones se dan en el marco del cambio en las perspectivas de crecimiento económico para México por parte de la OCDE (La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) las cuales bajaron del 1.2% al 0.7%, esto preocupa por que México está muy lejos de ese 4% que se necesita para generar los empleos que el país requiere, de hecho a la par de este reajuste en los pronósticos de crecimiento en estos últimos días se le sumaron 2 de las instituciones financieras más prestigiosas en el mundo JPmorgan quien también redujo su pronóstico de crecimiento para México del 0.9% al 0.7%, así como también Goldman Sachs que también redujo del 1% al 0.6%, en conclusión para este 2020 los analistas coinciden que el crecimiento será por debajo de un digito y apenas vamos en los primeros meses del año, es momento que se haga el debido análisis y evaluación de las políticas públicas tomadas y medir el desempeño de los funcionarios públicos a nivel federal, porque 2 años con crecimiento del 0% pondrían a México en una posición muy vulnerable, ahora bien no hay que olvidar que el 50% del PIB se concentra 6 estados del país, Nuevo León (Independiente), Jalisco (MC), CDMX (Morena), Estado de México (PRI), Veracruz (Morena) y Guanajuato (PAN), en estos estados por obviedad y por necesidad también deberán hacerse los ajustes en sus políticas públicas y evaluar funcionarios porque simplemente el país no está creciendo y todos tienen parte de esa responsabilidad.

Algunos analistas a nivel internacional plantean que en México se han tomado decisiones muy apresuradas e improvisadas, la revista "The Economist" que es una publicación muy prestigiosa a nivel mundial y referencia en los círculos financieros del mundo, menciona que el Gobierno Federal de México no se están tomando decisiones de política pública desde una óptica estadista sino todo lo contrario y destaca el dato del crecimiento económico de -0.1% durante el 2019 que ha sido la más baja desde el 2009 en el país, toda esta suma de eventos ha generado que al final del día la incertidumbre y la especulación sigan azotando a México y por consecuencia las inversiones no lleguen, porque en pocas palabras en un mundo que está totalmente conectado y globalizado es muy difícil escapar a la óptica mundial ya que son estas cifras y estos referentes los que precisamente utilizan los inversionistas para su toma de decisiones.

Raúl Morales Flandes

Doctorado en Administración y Especialidad en Finanzas Publicas