La migración es señal de que Veracruz se encuentra a un paso del colapso

Hace unas semanas el presidente AMLO difundió una serie de cifras en relación a la cantidad de remesas que había llegado al país, según datos de BANXICO se estimó que en el mes de marzo se llegó a una cifra récord de 4,152 mdd, cifra por arriba de lo enviado en el mes de Marzo de 2020, de este dato surge una pregunta muy interesante ¿Cuánto es lo que recibe en promedio una persona en Veracruz por esas remesas?, bueno según cifras de BANXICO entre enero y marzo de 2021 en promedio Veracruz recibió 48 dólares per cápita, situación que lo coloca por debajo de la media nacional, de hecho es de los estados donde más bajo promedio se recibe de remesas, el mayor es Michoacán con 221.08 dólares per cápita, sin embargo en este 2021 según cifras oficiales de los Estados Unidos cada mes se están deteniendo 55,000 mexicanos en promedio, esto es grave porque el promedio mensual en 2020 era 40,000 mexicanos y en los años anteriores era de 16,000 al mes, de hecho se estima que 2021 será el año en que mas mexicanos y veracruzanos buscaran llegar a Estados Unidos, pero ¿Por qué en los últimos meses tantos veracruzanos deciden buscar mejores oportunidades en otro país?

Primero vamos a plantear el contexto, hace unas semanas el INEGI anunció que el IGAE (Índice Global de la Actividad Económica) disminuyó -0.3%, el IGAE es un índice que da información sobre las capacidades económicas del país, las inversiones y da herramientas sobre la forma de actuar para las finanzas públicas, de hecho lleva 3 meses en este 2021 que de manera consecutiva cae y no solo eso, en este primer trimestre de 2021 se tiene registrada la inflación en su máximo histórico que fue de 6.05%, de igual forma la institución anunció que la economía se contrajo en un 2.8% y eso se refleja en los niveles de pobreza, también se registró que los productos de la canastas básica han aumentado hasta en un 7.5%, en pocas palabras a las personas no les alcanza lo que ganan para vivir, es por eso que las personas buscan mejores oportunidades en otros lugares.

Vayamos a Veracruz según datos publicados por la CONAPO (Consejo Nacional de Población), señalan que de los 5 estados que concentran casi el 50% de los migrantes que deciden ir hacia los Estados Unidos para buscar mejores oportunidades uno de ellos es Veracruz, en los últimos 5 años se estima por parte de la autoridad que 91 mil 949 veracruzanos han dejado el país buscando un futuro mejor en EU, pero a los migrantes se les complicó su situación a raíz de la pandemia, por que los migrantes como usted sabe están empleados en su mayoría en las actividades esenciales de aquel país, durante la pandemia el gobierno tomó la decisión de no detener estas actividades porque era necesario continuar trabajando las cadenas de producción y de distribución de los productos básicos de Estados Unidos.

¿Pero qué sucede? Uno pensaría que Veracruz siendo uno de los estados con mayor riqueza y que por su ubicación estratégica pudiera ser atractivo para la inversión y la generación de empleos, pero de cierta forma el fenómeno de la migración en Veracruz ha ido aumentando cada vez mas, y es preocupante porque a nivel nacional Veracruz es uno de los 6 estados que representa el 50% del Producto Interno Bruto Nacional, de ahí la importancia de que el estado se recupere lo antes posible de la situación económica actual, pero en los últimos meses algunos indicadores y datos expuestos por instituciones oficiales y no oficiales muestran la situación complicada por la que se está pasando, y esto genera un ambiente de incertidumbre hacia al exterior que promueve que Veracruz ya no sea atractivo para la inversión provocando que no se generen oportunidades y las personas tengan la necesidad de migrar.

Aquí le muestro algunos, un dato que llamo poderosamente la atención fue el proporcionado en los últimos meses por el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) en donde señala que Veracruz pertenece al grupo de estados con más baja competitividad en el país colocándose en el lugar número 27 de los 32 estados del país, este indicador mide la capacidad de los estaos para generar, atraer y retener talento e inversión, en dicho análisis menciona básicamente que estados como Nuevo León, Querétaro y Coahuila son los estados que durante esta primera parte del 2021 son los que han generado notable avance en su competitividad.

Estamos de acuerdo que la pandemia ha generado que la economía de varios estados se vea afectada, sin embargo hay estados que con todo y esta situación han podido crecer y en cierta medida conservar sus empleos como los caso de Tabasco y Zacatecas que tuvieron tasas de crecimiento en el último trimestre del año 2020 del 1.9% y 1.8% respectivamente, pero en el caso de Veracruz la situación se ha tornado complicada porque según datos del INEGI en Veracruz el crecimiento económico a cifras anuales durante 2020 fue 1T 1.4%, 2T -16.5%, 3T -9.9%, 4T -6.3% así lo muestra el indicador trimestral de la Actividad Económica Estatal.

Obviamente que al no reactivarse la economía surgen datos preocupantes, uno que llama la atención es el publicado por el IMSS en donde según las cifras del mes de Marzo Veracruz fue de los estados en donde menos empleos formales se generaron, de hecho es de los estados que ha generado menos del 75% de su meta esto al primer trimestre del 2021, así lo muestra el portal México ¿Cómo Vamos?, uno de los sectores clave para la reactivación económica de Veracruz es el turismo porque muchas familias depende este, pero según datos del Grupo Interinstitucional de Investigación (GIDI) analizo el caso de la zona conurbada Veracruz – Boca del Rio se estima que este sector ha tenido caídas del 23.8% y del 22.3% respectivamente, obviamente que esas personas no pueden esperar y necesitan llevar sustento a sus familias, de ahí la decisión de muchas personas de emigrar y como usted sabe muchas personas han tenido que arriesgarse por que las medidas adoptadas para el paso de ilegales son más estrictas en EU.

Uno de los grandes causantes del problema de la migración es la desigualdad social que existe, según datos del CONEVAL Veracruz es de los estados con mayor rezago social en México, esta situación afecta particularmente a las mujeres, existe una clara inequidad de oportunidades, tan solo en el sector laboral las mujeres es desigual según datos del INEGI el 64% de las mujeres que trabajan en Veracruz lo hacen en el sector informal datos del último trimestre del 2020, de hecho la situacion del empleo formal cada vez está peor y las cámaras empresariales lo señala de manera puntual, este año del que se supone seria el año donde se va generar empleo de manera gradual no lo ha sido según datos de CANACINTRA y del IMSS Veracruz durante el primer trimestre del 2021 fue de los 3 estados en el país que genero menos empleos situación alarmante, al final tiene lógica el fenómeno de la migración en Veracruz, si no se genera empleos hay más pobreza, si hay más pobreza las personas emigran para encontrar mejores condiciones de vida.

Raúl Morales Flandes

Economista y Doctorado en Administración con Especialidad en Finanzas Públicas

