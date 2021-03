Justicia a la veracruzana

Las crisis son ausencias de poder, marca el librito de la consejería política.

Ante la ausencia de poder, surge la desinformación que se propaga como fuego en hojarasca en redes sociales hasta la conversación ordinaria, conocida como "radio bemba".

Los rumores, perniciosos, escalan a fuerza de repetición, a la categoría de noticias, cuando el gobernante tiene que marcar línea que ataje la opinocracia que mueve las piezas de sus colaboradores a diestra y siniestra, un día sí; y el otro también, en un escenario proyectado por adversarios o malquerientes.

En las ultimas semanas, la Fiscalía General del Estado, ha ocupado titulares, destacado en la esfera de la opinión pública, marcando agenda por situaciones impredecibles que llegan de botepronto a los medios, movilizando el aparato que investiga los delitos en el estado de Veracruz.

La fotografía de Natalia Aguirre Chablé, sentada en una banca de madera barnizada, observando, en silencio, los restos de su hermano Eladio, contenidos en una bolsa negra de plástico, en las instalaciones de la Fiscalía Regional de Las Choapas, resume la tragedia, repetida en viacrucis provocado por la burocracia insensible, inhumana, ajena al dolor de los familiares que reclaman los restos óseos de sus seres queridos.

En siniestra analogía, Natalia recogió en una bolsa de nylon los restos de su hermano que pudo ser arrojado por la delincuencia organizada a un camino, brecha, vereda, barranca, arenal, manglar o parcela, en una bolsa negra.

La mirada de Natalia conjunta el reclamo de las madres buscadoras, colectivos de búsqueda que criban con cruces de varilla corrugada cada centímetro del territorio veracruzano donde se ubica una fosa clandestina, en busca de este universo difuso, incuantificable, de 20 mil desaparecidos y desaparecidas desde el inicio del fidelato, según estimaciones de Lucía Díaz Genao, vocera del Solecito Veracruzano.

La entrega de los restos mortales de Eladio Aguirre Chablé, en una bolsa de nylon negro, hecha por el fiscal de Las Choapas, Alberto Torres Rivera, sacudió de nueva cuenta los cimientos de la FGE, donde los protocolos, procedimientos fueron tan criminales como las prácticas usadas por la delincuencia organizada.

La imagen tristísima de Natalia, hermana de Eladio Aguirre Chablé tiene una significancia brutal, descarnada, cruda, de la realidad de los desaparecidos en Veracruz.

Verónica Hernández Giadáns salió este lunes en comunicado reactivo, urgente, para anunciar la remoción del fiscal Alberto Torres Rivera.

Abundó que "derivado de los hechos denunciados justificadamente por el colectivo "Madres en Búsqueda Coatzacoalcos", he instruido cambios en la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia en las Choapas Veracruz, para designar como fiscal encargada a la licenciada Jessica Lizbeth Orozco Prescenda".

Al hacer pública su solidaridad con la familia de Eladio Aguirre Chablé, sin que esto signifique una disculpa pública, la abogada de los veracruzanos y veracruzanas, dijo que "se han iniciado las investigaciones para establecer las responsabilidades administrativas y se ha aperturado la carpeta de investigación FGE/FIM/16/2021 para fincar las probables responsabilidades penales en contra de los servidores públicos que violentaron la Ley General de Víctimas y los protocolos homologados de búsqueda e investigación".

Al mediodía, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez abordó el tema en conferencia de medios.

Dijo que "el Gobierno de Veracruz se encargó de brindar pronta atención a la familia de Eladio "N" quien resultó afectada en Las Choapas al recibir los restos de su familiar desaparecido en bolsas negras por parte de autoridades de la sub-unidad de Procuración de Justicia de la Fiscalía General del Estado"

En la esfera de su competencia como titular del ejecutivo, Cuitláhuac García Jiménez señaló que, a pesar de que la FGE es autónoma, la estrecha colaboración que tiene con administración estatal permitió darle una pronta atención y dar seguimiento a las acciones para sancionar a los elementos que estuvieron inmersos "Me dirigí con la fiscal comunicándole que teníamos esta preocupación, me comentó en la primera que personalmente iba a tomar las indagatorias y al poco tiempo me informó que había tomado la decisión de destituir de sus cargos a los responsables" a la par de la investigación que ya se realiza.

... de otro costal.

"No conozco a Enrique Ampudia (Melo), atajó el gobernador al desviar en enésimo obús dirigido a su secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, renunciado por la opinocracia desde que se hizo cargo de la política interna del estado.

Y mandó un mensaje, repetido hasta la saciedad: "Ya les había dicho que no habrá cambios en el Gabinete, muchos menos del Secretario de Gobierno al que le encargo muchas cosas, lo tengo muy saturado...le encargo lo cultural, que refuerce lo cultural, que colabore con la secretaria de Turismo, porque tiene contacto con todos los alcaldes".

Larga vida burocrática y cabal salud política a Eric Patrocinio Cisneros Burgos, dejó entrever su jefe el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

La rumorología no hace mella al numero dos de la estructura del poder en Veracruz, pese a que es el funcionario más renunciado en columnas y filtraciones mediáticas, un caso para el análisis.

