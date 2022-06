Junio, mes de la conmemoración del orgullo LGBTQ+

El día 28 de junio es la fecha en la cual se conmemora y se levanta la voz por la igualdad y la dignidad de la comunidad lésbico gay, de los bisexuales y los transexuales, travesti, transgénero, intersexuales, queer y asexuales.

Para poder tener una visión más amplia debemos remontarnos a la la redada en el Stonewall Inn:

Misma que surgió en Nueva York, Estados Unidos, a partir de los disturbios del Stonewall Inn en junio de 1969. El cual se trataba de un bar gay ubicado en el barrio de Greenwich Village que, cierta noche de viernes, presenció una redada violenta protagonizada por policías encubiertos, cuando éstos entraron al lugar no contaban con que los más de 200 clientes entre gays, lesbianas, personas transgénero y drag Queens responderían a los atropellos de policías con golpes, aventando sillas y lo que tuvieran a la mano, hartos de tener que esconderse para poder ser quien son, que se les limitara, agrediera y se burlaran de ellos por hacerlos sentir "diferentes".

Ahí empezó lo que pocos, quizás, imaginaron: un gran movimiento social por la libertad y respeto de los derechos homosexuales que, finalmente, ha favorecido a las generaciones actuales, cosa que no ha sido nada fácil, pues hasta nuestros días en algunos países del mundo todavía es penado con cárcel ser homosexual.

En Julio del mismo año se organizó una marcha en Nueva York hacia el Stonwall Inn.

Esa fue la primera vez que los homosexuales pedían respeto abiertamente en la ciudad, después de ello surgió el Frente de Liberación Gay (GLF por sus siglas en inglés) que, años después, se volvió global.

Así que el 28 de junio, las personas salen a manifestarse en las calles a favor de la diversidad sexual que incluye a personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, trasvesti, transgénero, intersexuales, queer y asexuales.

Las calles se tiñen con los colores del arcoíris plasmados en la bandera diseñada por Gilbert Baker (Activista y Diseñador, creador de la primera bandera LGBT) misma que está conformada por seis tonos distintos que significan vida, salud, la luz del sol, naturaleza, serenidad y espíritu.

Gracias a esas marchas se han ido eliminando las prohibiciones que afectaban a los integrantes, se han modificado y actualizado las teorías medicas donde se tenía la creencia de que los homosexuales necesitaban tratamiento psiquiátrico lo que era una terapia de conversión, ha habido bastantes logros consecuentes al paso de los años y a lo largo y ancho del mundo han alcanzado la aprobación del matrimonio igualitario que en México aun no es legal en todo el país, pero ya se han sumado 24 estados, ya que era una situación de indefensión donde no se podía asegurar a las parejas, la adopción homoparental y se han instituido sanciones a quienes los discriminen en la sociedad, trabajos o servicios médicos, etc.

A estos movimientos se han sumado muchas marcas, aprovechando la oportunidad para publicitar sus productos, y en otras tantas para hacerlo con un fin social, pues el beneficio que obtienen lo destinan a la comunidad LGBT+.

En sentido contrario, el llamado capitalismo gay, es la visión crítica a estas prácticas mercadológicas que dicen apoyar a la comunidad LGBT+ y solo lo hacen para vender más. Aunque al mismo tiempo dan visibilidad al movimiento.

Pero en la actualidad se sigue luchando para que se visibilicen las relaciones y la diversidad sexual que existe y ha existido desde los inicios de las relaciones humanas, se logre una sociedad inclusiva que no desestime ni juzgue o dañe a algún miembro LGBTQ+.

Love is love

