Intención de elevar a rango constitucional apoyos a Ninis y Adultos mayores, sería un grave error de la 4T

¿Por qué ?

Imaginemos que Peña Nieto hubiese elevado a rango constitucional la compra de un avión de enorme presupuesto cada sexenio.

Imaginemos que Felipe Calderón hubiese elevado a rango constitucional construir cada sexenio obras como la Estela de Luz.

Imaginemos que Vicente Fox hubiese elevado a rango constitucional, usar botas durante los informes de gobierno.

Así de ocurrente son todas aquellas intenciones del ejecutivo federal en turno tratando de dejar sus incipientes ideas de manera permanente, olvidando con ello que fueron elegidos solo por una temporalidad de 6 años.

La mayoría de los votantes definen su voto por aquellas propuestas que mayoritariamente tiene que ver con el manejo de un presupuesto anual, y con ese voto se le confiere al candidato ganador la potestad de proponer dicho presupuesto y aplicarlo a las promesas de campaña que realizó.

Pensar que todos los presidentes se les puede amarrar y obligar a ejercer el presupuesto llevándolo a ciertos rubros por la sola razón que el ejecutivo federal en funciones piensa o cree que sea lo mejor, es atentar contra una gobernanza libre.

Hacerlo así, es pensar que todos los presidentes futuros solo lleguen al poder para ser meros administradores y pagadores de leyes, cuotas y políticas que van contra la libre gobernabilidad que debieran ejercer todos aquellos triunfadores de elecciones.

No vemos a un Calderón usando botas porque Fox así se lo dejo, no vemos a un Peña Nieto echándose unos Wiskys porque su antecesor eso le agradaba, y no imaginamos a un Lopez Obrador realizando cuentas de 3, no menos, de 5 funcionarios corruptos en su administración; por lo que siendo así, la sola idea de tratar de obligar a los presidentes futuros a regalar dinero a los ancianos, ninis, estudiantes, agricultores, y demás , solo debe ser decisión del PRESIDENTE en turno y esa política pública deberá ser responsabilidad sólo de él, temporal y deberá terminar en el mismo momento que el presidente se vaya a su rancho a descansar o bien a responder legalmente por sus actos de gobierno.

Así ha sido, y así seguirá siendo!

Javier Niembro

Colaborador

La silla rota Veracruz.

