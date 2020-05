Indígena, travesti y pobre; una historia de resistencia

En Veracruz, al igual que casi todo el país hay muchas personas que no tienen medidas de prevención, otras no les queda de otra más que seguir trabajando porque si no lo hacen no tendrán que comer.

En esta ocasión tuve la oportunidad de tener una charla con Evodio, un chico gay travesti. Me trasladé al norponiente del puerto de Veracruz en una colonia donde aún no tienen agua potable, luz, pavimento, ni drenaje; al llegar a casa de Evodio, me recibe con una sonrisa mientras me invita a pasar, a un costado está su sobrina, la cual en ocasiones cuida.

Vive con su hermana y sobrina, aunque tiene una familia muy grande- más de 6 hermanos y hermanas- su familia cercana son ellas.

Le digo que le espero en un par de horas para acudir por una despensa en tal dirección, al llegar la noche le marco y le digo que tenemos pendiente las preguntas para la entrevista que quiero hacerle, y me dice titubeando: "Sí, puta."

En nuestro lenguaje coloquial eso es de cariño.

Evodio es originario de un municipio cerca de las altas montañas, cerca de Orizaba, y aunque no le gusta mucho la palabra indígena, sabe que forma parte de dicho grupo.

En México, según informes del Conapred, son los grupos indígenas quienes más sufren discriminación.

Los pueblos y comunidades indígenas en nuestro país, constituidas por 15.7 millones de personas, enfrentan cotidianamente formas sistemáticas, estructurales e históricas de discriminación.

En cuestión de ejercicio de derechos y acceso a oportunidades para el desarrollo de vidas satisfactorias y dignas, existe todavía una gran desigualdad, que se deriva principalmente de conductas, prejuicios y concepciones sobre el origen étnico, los rasgos culturales o el color de piel, entre otros, que tienen fuertes contenidos discriminatorios y que finalmente se traducen en niveles injustificables de exclusión, marginación y pobreza.

El 37 por ciento de la población indígena señala que no se respetan sus derechos y el 24 por ciento de este mismo grupo, afirma que esto es causado por su

acento al hablar y por su forma de vestir (ENADIS).

Por fin retomamos nuestra entrevista en un día soleado en el puerto de Veracruz, llegó y dejó en el piso una cubeta con varios ramos de flores, acto seguido ofrecimos a sentarnos, mientras yo ponía una silla frente donde él estaba;

¿Quien es Evodio?

Una persona que cada día sale adelante, he sufrido pero trato de no pensar mucho en eso, pues aunque mi mente me genera cosas malas trato de que no salgan y prefiero vivir el solo por hoy,eso sí trabajar honestamente.

-¿De dónde eres originario?

De Rafael Delgado, Veracruz.

-¿Hablas alguna lengua?

Sí, Náhuatl.

-¿Qué desafíos has enfrentado por ser gay o trans?

Pues una vez en mi pueblo iba yo por las tortillas me fui con maquillaje y ropa de hombre y mujer, al regresar a mi casa unos muchachos comenzaron a decirme que yo era hombre, que a madrazos iba entender y me golpearon, además me despedazaron encima las tortillas.

Luego también unas mujeres en una reunión con varias amigas comenzaron a decirme que me comportara y me pegaron.

-¿Intentaste en esta ocasión defenderte?

No, yo tenía mucho miedo.

-¿A qué edad hablaste con tu familia sobre que eras gay o trans?

A los 9 años

-¿Qué te dijeron ?

Pues solo le dije a mi mamá y ella ya lo sabía porque siempre me juntaba con las niñas y mi manera de comportarme era femenina.

-¿Entonces te asumes gay o trans ?

Gay

-¿Pero te gusta travestirte en ocasiones según recuerdo ?

Sí

-¿Entonces si pudieras travestirte más seguido lo harías, o lo hubieras hecho antes?

Sí, pero tantos malos tratos creo me hicieron a no salir siempre de mujer, porque se burlaban de mí o me querían golpear.

-¿Cuál fue tu nombre de chica?

Christian.

¿A qué te dedicas?

Soy comerciante y hago manualidades.

-He visto tu trabajo y en realidad eso es artesanía, creo que eres muy bueno con esas flores y vestidos para las vírgenes.

"Vodio", como le dicen de cariño, vende flores, artesanías como coronas de flores, y vestidos para figuras de santos, además de ensalada de nopales en ocasiones.

Es originario de Rafael Delgado, Veracruz y a la edad de 15 años tuvo que migrar al puerto de Veracruz para poder obtener mayores ingresos, actualmente tiene 42 años y como dijo más arriba, si pudiera sacarla del guardarropa más seguido a Christian, lo haría.

Al igual que cientos de personas que viven al día aun con las recomendaciones del gobierno federal, estatal y local por la pandemia del COVID-19, "Vodio" debe salir a vender porque sin ello no tendría que comer.

Por todos lados escuchamos el #QuedateEnCasa pero la realidad social es muy distinta en muchas familias, existen muchos factores de desigualdad y estos se agravan más según de la región o grupos poblacional al que pertenezcas.

Por ejemplo, Evodio es indígena, es travesti, y vive en pobreza como el 52.4 por ciento de los mexicanos (CONEVAL).

En México el 74.9% de las personas indígenas viven en situación de pobreza, de las cuales 35.5% están en pobreza extrema.

