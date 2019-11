¿Golpe de Estado, Presidente?

A la hora de elegir gobernantes, es mejor escoger a uno sencillo y honesto, en vez de a uno muy emprendedor pero malvado o corrupto; en resumen de esto habla la fábula "Las Ranas pidiendo Rey" que recomendó leer el señor presidente.

Lopez Obrador se siente perseguido por las hordas opositoras a su gobierno, es tal ese sentir que nos deja pensar dos cosas:

1. Los temas de ridiculizar al ejército mexicano con el tema Culiacán ya causaron tal incomodidad que se sobre sabe están molestos y hay intentonas de hacerle sentir al jefe supremo de las fuerzas armadas que no son los modos ni las formas, ó

2. En verdad la mente del mandatario está tan volada que ya ve a las ranas (mexicanos) pidiendo otro Rey a Zeus en sustitución del tronco en forma de MADERO que envío como Rey, el cual inmóvil y estático no hace nada. Preocupa que el presidente se sienta MADERO, y no propiamente en referencia a Don Gustavo A. Madero, sino al tronco inmóvil que de Rey no sirve según las ranas, y por el cual las mismas -ranas- piden a Zeus enviar otro Rey que sirva y hago algo, estaremos pues -según la mente del presidente- en espera de ver llegar a la serpiente de agua y devorar a todas las pobres ranas.

Hemos leído en las benditas redes sociales esa habilidad del Presidente para infundir noticias, causar pánico político, mensajes cifrados que solo él sabe el significado o intención de los mismos, porque como bien dice el Maestro Trejo Pagés, los analistas nos volvemos especuladores, y esto es correcto, se produce ante la falta clara de información, lo cual nos deja en libertad de pensamiento y de tratar de predecir el futuro incierto de este gobierno.

Respecto del golpe de estado que habita en la mente de López Obrador, es un tema muy serio que de ser o tener el mínimo de verdad, preocupa y mucho para un país que nos pensábamos imposible de vivir algo así, así que señor Presidente éstas RANAS no necesitamos de un nuevo REY, o de una SERPIENTE de agua que venga y nos devore.

México soportó el robo descarado de Peña Nieto, Veracruz aguantó la corrupción rampante de DUARTE y sus muchachos, le podemos decir cual pobres e indefensas ranas que aguantaremos 5 años más a usted y sus pifias psíquicas.

No necesitamos de un nuevo rey en forma de serpiente, esas las tiene con usted en su serpentario gabinete.

Necesitamos que ese MADERO inmóvil, estático y paranoico, se convierta en un GOBERNANTE DE ALTURA, honesto y sencillo, solo le falta lo primero señor presidente.