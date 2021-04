EN MORENA SE DEFIENDE LO INDEFENDIBLE

Es bien conocido que los políticos son personas que durante el periodo electoral prometen muchas cosas y se comprometen con los ciudadanos a ser ellos un cambio en la forma de gobernar, sin embargo en algunos casos eso no sucede y como lo hemos visto algunos resultan ser una verdadera pesadilla para los ciudadanos y como resultado pierden cualquier tipo de credibilidad, esto no es exclusivo de un solo partido político, pero en los últimos meses ha llamado la atención que han salido materiales en audio y video en donde algunos políticos emanados de las filas de MORENA comprometen su credibilidad y su imagen, para un político esto es un problema porque la confianza es algo que difícilmente se recupera, y si no pregúntenselo al presidente, basta recordar cuando AMLO estaba en campaña y se comprometió a que bajaría los precios de las gasolinas lo cual se registró en video y hoy que los precios de los combustibles van a la alza y es la principal causa de que la inflación llegue a máximos históricos de 6.04%, hoy el afirma que nunca se comprometió a que bajarían los precios de las gasolinas siendo que hay registros de tal afirmación, en la actualidad existen políticos que aspiran a cargos muy importantes y fueron sorprendidos en situaciones similares y aquí les nombramos algunos.

La aspirante de MORENA al gobierno de NUEVO LEON Clara Luz Flores una candidata con gran arraigo en aquella región la cual salió de las filas del PRI para unirse al Movimiento de Regeneración y que cuenta con altas probabilidades de ser gobernadora en aquel estado, se hizo famosa porque la relacionaron con una secta de nombre NXIVM la cual su líder fue sentenciando en Estados Unidos por liderar una red de trata de personas, al preguntarle si conocía a dicha persona y si sabía lo que hacían ahí, ella lo negó y en entrevistas registradas en audio y video afirmo que no lo conocía y que no tenía nada que ver con él, al poco tiempo se descubre un video en donde sale ella platicando con él líder de dicha secta y platicando temas relacionados con dicha organización, dicha situación se pudo resolver con tan solo afirmar que si lo conocía, pero al final se volvió todo un problema y hoy su credibilidad está perdida.

El aspirante de MORENA al gobierno de GUERRERO Félix Salgado Macedonio en el marco de sus expresiones en contra de los consejeros electorales del INE por que le anularon su candidatura por no haber presentado sus gastos de pre-campaña amenazo durante un mitin público a los consejeros diciendo que los buscaría a cada uno y difundiría cual era el domicilio del consejero presidente si no corregían el camino y le devolvían su candidatura, de hecho el menciono que personalmente los buscaría uno por uno, sumado a esto les llevo un ataúd hasta las puertas del INE para ejemplificar que este Órgano Autónomo estaba muerto, como era de esperarse a dicho mitin acudieron reporteros y después se difundió el audio y video de dichos hechos, al ver la dimensión del error que había cometido declaro que ellos no eran los violentos, que él no amenazaba a nadie y que no realizaría ninguna movilización a casa de nadie, sin embargo cuando se hizo del dominio público los videos el daño ya estaba hecho y el daño a su credibilidad ya de por si desgastada se empeoro.

El aspirante de MORENA al gobierno de ZACATECAS David Monreal en un recorrido en uno de los municipios de aquel estado se encontraba caminando junto con la candidata también de MORENA al municipio de Juchipila Roció Moreno cuando el candidato toca de manera inapropiada los glúteos de la mencionada señora y para su mala fortuna todo quedo grabado en video, situación por la cual grupos feministas y mujeres de diferentes sectores de la población manifestaron su indignación y reprobaron el hecho, y cuando todo pudo haber terminado con una simple disculpa por su actuar el candidato arremete y señala que es una mentira y que el video puede estar editado, situación que la desmintieron expertos en edición y por la cronología del video es muy difícil desmentirlo por la reacción de la señora al momento del hecho.

Y en un caso que de tan solo pensarlo se le revuelve a uno el estómago, es el caso del candidato a Diputado Federal por MORENA Benjamín Saúl Huerta, se dio a conocer que la fiscalía de la CDMX detuvo al diputado federal por el probable delito de abuso sexual en contra de un menor de edad, dicha situación se difundió en redes sociales, el candidato a reelegirse como diputado realizo una conferencia de prensa en donde expreso que estaba siendo víctima de una extorsión y que no utilizo su fuero para no ser detenido, sin embargo se dieron a conocer unos audios en donde se escucha hablar al diputado y a la madre del menor, en dicho audio se escucha las expresiones de indignación de la madre y también se escucha al diputado pedirle que no lo destruya y le propone llegar a un acuerdo económico, de igual forma se dio a conocer una entrevista en donde el menor describe que fue lo que sucedió y es simplemente indignante lo que ahí declara, al día de hoy se espera cual será el actuar de la autoridad.

De todos estos casos podemos sacar como conclusión una cosa y es que hay políticos que solos se ponen la soga al cuello y así como existen casos tan indignantes como el anterior también hay casos que pecan de ridículos y no hace falta un detector de mentiras para descubrir la farsa, le pongo un ejemplo el aspirante a la alcaldía de Reynosa Tamaulipas Carlos Augusto González del PARTIDO VERDE en un mitin prometió que si ganaba llevaría a tocar al grupo Metallica con entradas gratis para aquel municipio, digo no se cual es el presupuesto del municipio de Reynosa pero no creo que la partida para las fiestas patronales les alcance para contratar a dicho grupo, dicha declaración es simplemente ridícula.

En fin, es justo aclarar que no todos los candidatos de MORENA se comportan de esta manera, hay personas que son honorables y que tienen mucho que aportar a la vida pública pero ese porcentaje cada vez es menor y también siendo objetivos no solo lo hacen ellos los otros partidos políticos también tienen antecedentes negativos, basta recordar el caso de Mario Marín ex gobernador de Puebla del PRI y sus audios, sin embargo es de llamar la atención que estos políticos que aspiran a cargos tan importantes nieguen algo que es demasiado evidente y aun con las pruebas grabadas en audio y video continúan defendiendo lo que a todas luces es indefendible, lo que queda para la reflexión es la duda que nace en estos políticos que con toda la sangre fría mienten en un acto tan obvio, ¿Que puede garantizar que lo que prometan en campaña lo van a cumplir? el ciudadano deposita la confianza en alguien para que le cumplan con su luminaria, su calle pavimentada, su camino rural, la escuela para sus hijos, oportunidades de trabajo, garantizar las medicinas para su familia, etc. pero si desde el inicio de las campañas se despierta la desconfianza es prácticamente una pérdida de tiempo, dinero y esfuerzo que vayan a solicitar el voto al ciudadano porque simplemente no se los van a dar.

Raúl Morales Flandes

Economista y Doctorado en Administración con Especialidad en Finanzas Públicas

