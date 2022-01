El Poder de Monreal

El senador RICARDO MONREAL cuenta en este momento con el apoyo de 32 senadores morenistas, ya que solo 30 firmaron una carta donde le insinúan su no apoyo y la no aprobación para seguir adelante con la comisión Veracruz; estos 32, más 22 senadores panistas, más 13 priistas, más 8 de movimiento ciudadano, más 3 perredistas y más 6 del grupo plural; hacen un total de 84 senadores que cumplirían en este momento con una mayoría calificada para:

· Iniciar, modificar o derogar leyes.

· Procurar modificar la constitución.

· Pretender aprobar o negar nombramientos de embajadores.

· Iniciar posibles remociones de funcionarios públicos. Incluido el Fiscal General de la República.

· Tratar de iniciar juicios políticos a gobernantes incómodos.

· No aprobar iniciativa alguna del presidente de la República.

· Atorar y congelar la Reforma Energética.

· Intentar legislar y hacer obligatorio las consultas a las bases cuando los partidos políticos quieran elegir candidatos. -todos-

Un poder muy grande le otorgan en este momento al líder de la junta de coordinación política, las bancadas antagónicas a Morena,.

¿Por qué no usar este poder tan imponente?

¿Por qué no escuchar a los líderes de las bancadas opositoras, rogándole al coordinador morenista levantar aún más la voz e irse con todo en contra de supuestos abusos de gobernantes morenistas?

¿Por qué el senador Monreal, decidió no reventar y fracturar más la débil bancada morenista obradorista?

El senador Monreal, es un político que entiende la gobernabilidad y los intereses supremos de un país, esto es la única manera de entender esta decisión de no usar un poder que se le ha dado bajo una circunstancia política de grandes dimensiones; por encima de los conflictos de Veracruz están los intereses del país, de un presidente que necesita a su grupo senatorial unido y en concordancia con lo que él necesita.

Monreal ha mandado un mensaje claro y contundente de abonar a una gobernabilidad estable y lograr vía acuerdos los mejores resultados para los problemas y diferencias de las tribus morenistas, incluyéndose el.

Aquí la pregunta es: ¿Cuánto más aguantará el senador MONREAL si le siguen haciendo ofensas y lo siguen tildando de traidor?

Cuidado con reventar el hilo MONREALISTA, y aventarlo al precipicio con ese poder otorgado en este momento, que no lo ejerza ahora no significa que no lo vaya a usar en el futuro, ahora lo que importa por encima del TEMA VERACRUZ, se llama y es 2024.





Por Javier Niembro

@NiembroJavier





Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.