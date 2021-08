El crecimiento económico para 2020 será 0.9%

ECONOMIA Y FINANZAS





La situación económica no mejora y los primeros 2 meses de este 2020 nos está mostrando la situación real que vivimos como país, es una realidad que estamos inmersos en una crisis social y económica que tiene matices muy obscuros, pero algunos me dirán que soy pesimista o catastrofista, pero no, le puedo asegurar que no, los números y las cifras no mienten, es preocupante la situación de confianza que como país estamos reflejando hacia el exterior, mire usted según datos proporcionados por LatinFocus para este 2020 la expectativa de crecimiento es de 0.9% que es una cifra mucho menor a la que se tenía de 1.5% al principio de este año, pero usted me dirá, oye Raúl y quien es ese mentado LatinFocus, le voy a explicar LatinFocus es básicamente una encuesta que se realiza a nivel internacional y nacional que reúne a las principales consultorías, despachos y expertos en análisis financiero, para ser exactos estamos hablando de alrededor de 42 instituciones financieras que son referencia en América Latina, por eso es tan importante su opinión, de hecho estos datos coinciden con los emitidos por el Banco de México que en unos días precisamente publicara los pronósticos de crecimiento económico y del comportamiento de la inflación.

En este sentido hay que recordar que en Noviembre pasado el pronóstico de crecimiento para 2020 era desde 0.8% y hasta 1.8% para este año según cifras del propio Banxico y los pronósticos para la inflación serian de 3.6% para este 2020, de hecho una de las calificadoras más prestigiosas del mundo Moody’s menciona que la contracción que tuvo la economía en 2019 es un factor negativo y genera una aversión al riesgo por parte de los inversionistas, de ahí por qué la expectativa para este 2020 es tan mala, otro dato que confirma los resultados Latinfocus es el que se publicó por parte del Fondo Monetario Internacional que calcula una tasa de 1%, en conclusión podemos afirmar que la grave situación económica en la que estamos es el resultado de la incertidumbre que proyecta el gobierno federal, el poco avance en los proyectos de infraestructura, la ausencia de un marco legal acorde a las necesidades de los inversionistas, el no alcanzar un acuerdo migratorio, el elevado índice de corrupción en el país y los problemas de inseguridad e impunidad que existen.

Amigo lector es necesario hacer una obligada reflexión, los efectos de esta crisis económica serán a corto, mediano y largo plazo, a corto el que más se va a resentir este 2020 es el tema del empleo porque al no existir mayor inversión de manera natural se van a dejar de generar plazas laborales, a mediano plazo se tendrá que hacer ajustes en el tema presupuestal para el 2021 y recuerde usted que ese es año electoral y que se tendrá que hacer uso de recurso precisamente para las elecciones, y a largo plazo la situación económica de México será factor para que cambie su papel en el entorno internacional, después de conocer estos datos es necesario que tome usted sus precauciones y trate de ser mesurado en sus finanzas personales por que no son alentadores los pronósticos, es recomendable que busque una segunda fuente de ingresos y creo que es mejor señalarlo ahorita que cuando el problema ya este presente ¿No cree usted?

Raúl Morales Flandes

Doctorado en Administración y Especialidad en Finanzas Publicas

