El crecimiento económico de Veracruz: - 0.6%

Se publicó por parte del INEGI el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal durante el Tercer Trimestre de 2019, que básicamente amigo lector es el indicador que muestra cual es el crecimiento económico en cada uno de los estados del país, y desafortunadamente uno de los 15 estados que tuvo una contracción económica fue Veracruz, según datos del ITAEE Veracruz tuvo un crecimiento económico del – 0.6%, situación que nos da un parámetro de cómo se encuentra el estado en materia de su actividad económica, pero vayamos por partes de inicio debemos tomar en cuenta que en México 6 estados representan prácticamente el 50% del Producto Interno Bruto del país, estos son CDMX, Edo. de México, Nuevo León, Jalisco, Veracruz y Guanajuato, ahora bien según datos del portal “México ¿Cómo Vamos?” estos estados tuvieron crecimiento económico del 0% y menor al 0% a excepción de Nuevo León, en este sentido podemos concluir que lo que sucede en estos estados es un reflejo de lo que sucede en el país, y es lógico porque según cifras oficiales por parte del INEGI la economía se ha contraído y el crecimiento económico anual de México es del – 0.1% cifra nada alentadora y que nos muestra un panorama para este inicio del 2020.

Ahora bien cómo podemos corroborar estos datos, muy sencillo según cifras proporcionadas por el IMSS en México los niveles de generación de empleo formal estatal de estos 6 estados no fue lo más óptima, ya que no pudieron alcanzar sus metas en cuanto a empleos formales generados, quedando de la siguiente manera, CDMX alcanzó 58% de su meta, Edo de México el 1% de su meta, Nuevo León el 46% de su meta, Jalisco el 63% de su meta, VERACRUZ el 8% de su meta y finalmente Guanajuato el 30% de su meta, si tomamos en cuenta estos datos pues resulta lógico que el crecimiento económico del país este oficialmente en números negativos, seguramente usted se preguntara ¿A qué se debe esto? la respuesta es simple, existe aún mucha incertidumbre hacia el gobierno federal y sus políticas públicas, pero para que se dé una idea amigo lector de la incertidumbre de la que le hablo le doy este ejemplo, en 2017 según datos de la Asociación de Agencias Aduanales en Veracruz las exportaciones de productos del estado como el Café, el Limón y la Carne había aumentado por arriba del 30% y a nivel nacional las exportaciones se aumentaron en un casi 10%, hoy según datos del INEGI las exportaciones han perdido dinamismo durante el primer año de esta administración federal, las ventas al exterior crecieron tan solo 2.3% una cifra mucho menor si tomamos en cuenta que en el 2018 fue del 10.6% y del 9.7% en 2017, insisto lo que está sucediendo con la economía mexicana que se están lanzando señales equivocadas hacia el exterior.

Pero la pregunta clave es ¿Cómo revertimos estos efectos?

La respuesta es simple amigo lector, hay que darle señales claras a los inversionistas y a los empresarios del porque hay que invertir en Veracruz y en general en el país, ¿Pero cómo se hace eso? pues obviamente adoptar políticas públicas que ayuden a revertir ese efecto, analizar si se están dando resultados en áreas estratégicas del gobierno y hacer las modificaciones correspondientes antes de que sea muy tarde, un ejemplo claro es el turismo, no se puede fomentar el turismo si no se combate el tema de la inseguridad, no se puede pedirle a los empresarios que se queden en Veracruz si no hay instituciones sólidas y datos certeros, le voy a dar un ejemplo, según datos de la Asociación “Alto al Secuestro” de los 6 municipios del país en donde más se presenta el delito del secuestro 4 son de Veracruz, le doy otro ejemplo en la última encuesta publicada por la COPARMEX Nacional, en donde se muestra cual es el porcentaje de socios que consideran que su gobernador está cumpliendo con los propósitos por los que fue electo, tan solo al finalizar el año 2019 el 29% aprobó la gestión de los mandatarios, y resulta lógico si tomamos en cuenta que 15 estados del país están en números rojos en su crecimiento económico, es importante que se lance señales claras de reconciliación antes de que estados como Jalisco, Guanajuato o Veracruz ya no sean atractivos para el turismo y la inversión.

¿No cree usted?

