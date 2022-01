El costo emocional que las mujeres sufren en círculos familiares

Ahora que es la época de unión con familiares y amigos entramos en un incomodo momento donde estamos expuestos a las etiquetas y prejuicios de nuestra familia.

Como mujeres recibimos múltiples críticas hacia nuestra persona, identidad, forma de vida, hábitos, etc. Estos son hechos por nuestro círculo familiar, el cual para muchas es un elevado costo emocional por el cual pasarán en estas fechas.

¿Ya que, aunque se tenga la independencia financiera y no vivas en casa de tus padres, siempre hay ciertos detalles que no se pasan por alto, pero por qué debemos soportar esto?

Se nos ha dicho incontables veces que es malo decepcionar a nuestros padres y eso nos hace llevar una carga inmensa en nuestros hombros, para poder seguir el camino como ellos quisieran que viviéramos, pero no debe ser así, cada uno de nosotros somos individuos con cualidades y metas diferentes.

Retomando el tema de las reuniones navideñas siempre hay preguntas incomodas, como el pensamiento retrograda de creer que una mujer de 25 años en adelante sin casarse ya era una mujer quedada, pero ¿quién dice que todas las mujeres seguimos la misma línea? , es completamente valido decidir si quieres o no casarte, si quieres vivir en unión libre o no, lo que no es valido es que tus emociones sean validadas por un circulo de personas que consideran que eso es lo que está bien y generan una presión innecesaria emocional en las mujeres.

Ya que nunca se da esta pregunta a un hombre, si él llega a más de 25 años y sigue soltero socialmente se vuelve un hombre más codiciado, gana un cierto tipo de premio, el no es quedado, él es valioso, tiene el derecho de poder decidir libremente sin presiones sociales ni familiares.

Aun tenemos muy marcados los roles hombre y mujer dentro de las relaciones, si te casas es con la finalidad de tener hijos, pero y si yo como mujer no quiero esa decisión en mi vida seré sumamente juzgada dentro de mi circulo.

Dentro de nuestro seno tenemos que dejar de soportar este tipo de manifestaciones, no es tu deber cumplir estándares y expectativas ajenas, tu vida no es una propuesta que le presentas a tu familia para ver si eres aceptado o no, no necesitas esa validación externa.

Eres quien quieres ser y tus decisiones, gustos, intereses son válidos.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.