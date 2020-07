Cómo cuidar tus finanzas personales en esta pandemia

Para hacer buen uso de su ingreso y poder organizar de manera más eficiente las finanzas personales:

1.- Saber en dónde estamos.

Lo más importante es ubicarse en una realidad manejable sin hacer un análisis complejo, muchos expertos aconsejan hacer una revisión general de tus finanzas, básicamente cuáles son tus ingresos y cuáles son tus gastos, dentro de ellos validar tus deudas y saber en qué estatus están tus créditos o tus préstamos, lo importante es hacerle frente a la realidad e ir cuadrando mes con mes las cuentas.

2.- Poner en orden de importancia tus deudas.

Debes de realizar una estrategia de cómo vas a enfrentar el capital que debes a prestamistas, bancos, casas de empeño etc. En estos momentos muchos bancos e instituciones han brindado apoyos a sus clientes y muchos están difiriendo sus pagos para que puedan pagar sus deudas, sin que se vean afectados con mayores plazos de pago, en algunos casos existen reducción de interés o nuevas líneas de crédito, pero debes de recordar que se recomienda liquidar en la medida de lo posible las deudas menores y quitarse de manera gradual la carga de encima.

3.- Disciplina en tus gastos.

Debes de ser lo más estricto posible al momento de hacer gastos, independientemente si eres soltero, casado o tengas algún compromiso familiar, debes de gastar únicamente en lo indispensable, muchas personas pueden confundir a veces el no tener muchas deudas con la posibilidad de gastar libremente, en particular en esta crisis económica no sabemos cuándo va a terminar, siempre hay que ser muy precavidos en situaciones de incertidumbre económica como la que estamos viviendo en esta pandemia.

4.- Solo en una urgencia utiliza las tarjetas de crédito.

Debes de entender que en una crisis económica como la que vivimos puede haber gastos imprevistos y debes de estar preparado, utiliza tu tarjeta de crédito solo cuando sea necesario no la utilices en restaurantes, en vacaciones o en asistir a eventos de entretenimiento, en primer lugar porque hoy es imperativo el distanciamiento social y lo segundo porque esta disciplina te ayudara reducir gastos innecesarios, se sugiere que solamente manejes 2 tarjetas como máximo.

Ahora bien, en esta pandemia las labores del hogar han aumentado de manera considerable y las amas de casa son parte fundamental para el manejo de las finanzas del hogar, ya que ahora más personas se encuentran en casa, el dialogo y el consenso serán básicos, es importante que las amas de casa reúnan a sus familias y que todos decidan en los siguientes temas:

1. Control sobre las finanzas

Administrar los recursos del hogar es muy importante para la tranquilidad de todos, así que los miembros laboralmente activos dentro de la familia deben aportar por lo menos algo mínimo y los que no aportan deben de colaborar con actividades.

2. Identifica los gastos de cada uno de tu familia

Hay que evaluar las cosas que cada uno necesita como el doctor, el tipo de alimentación, la educación y el mantenimiento del hogar, son elementos decisivos al momento de crear una planificación familiar y no olvidar los gastos eventuales.

3. Platiquen el presupuesto mensual

En el momento de crear un presupuesto donde enlistes todos los ingresos y gastos te recomendamos involucrar a toda la familia para cumplirlo y economizar, para que así se puedan cumplir las metas mediano y largo plazo.

4. Busca una segunda fuente de ingreso

La precaución es importante y tener algún extra no es malo por cualquier contratiempo ya sea un empleo de medio tiempo o ventas por catálogo o alguna pequeña fuente de ingresos, en ocasiones cuando la principal fuente de ingreso de la familia falta, ya sea por desempleo, discapacidad o incluso fallecimiento, hay un desbalance financiero y por eso hay que tener un plan B.

Raúl Morales Flandes

Doctor en Administración y Especialidad en Finanzas Públicas