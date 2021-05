Carpe Diem: Segundo palo

La ortodoxia política sobre el ejercicio político, acuñada por el ex presidente Adolfo Ruiz Cortines, recomienda que "a veces hay tiempos de sumar. A veces hay tiempos de sumarse. Y a veces hay tiempos de sumirse".

El precepto sigue aplicando con brutal vigencia en estos tiempos de modernidad, redes sociales y candidatos multitask que se olvidan que el poder es para ejercerse y que la justicia solo puede provenir del poderoso.

En análisis sintético, de los mil 104 puestos de elección que son arbitrados por el descafeínalo y cholco (sin dentadura) Organismo Público Local Electoral de Veracruz, la presidencia municipal de Veracruz concita un interés vivido, apasionado e intenso que sobresale por encima de los otros municipios y distritos en disputa.

En Veracruz Puerto se libra una lucha de poder.

Desde las catacumbas hasta la exposición mediática filtrada para el entendimiento popular, lo que pasa en el cuatro veces heroico puerto veracruzano, da para el desmenuzamiento analítico.

Las campañas proselitistas no permearon en la formación de una opinión, un sentido del voto en el votante potencial. El doctor en estadística, Claudio Castro López, del Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la Universidad Veracruzana, sostiene que la irrupción de 14 partidos políticos en competencia para las elecciones del 6 de junio, hace complicado el razonamiento del ciudadano, porque luego no identifican bien las coaliciones y al sufragar anulan su voto; además que el tiempo para el ejercicio proselitista fue muy corto, lo que obligó a candidatos y candidatas a soslayar la propuesta e irse por el show para atrapar la atención del potencial votante; la farandulización política a cambio de la plataforma.

Las campañas pasaron inadvertidas en los diez municipios más importantes del estado, salvo en Veracruz, donde aun se libran batallas jurídicas.

Aquí se da un choque entre el poder entronizado de la 4T y los últimos resabios de un panismo parcelario que detenta el ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.

Como se ha citado con anterioridad, el sistema, remasterizado, bruñido ahora con el barniz del gobierno del pueblo, sigue siendo el sistema que arrasa, avasalla, atropella, domina y arrebata.

Desde el "mátalos en caliente", pasando por el "haiga sido como haiga sido", hasta llegar "a lo que diga mi dedito", o el "no soy partidario de la venganza, pero tampoco tapadera de nadie", el sistema se impondrá sobre los grupos de poder sectario o individualista.

Así de simple. Así ha sido y así será.

El Puerto de Veracruz es el municipio más importante de los 212 ayuntamientos en los que se divide administrativa y políticamente el estado de Veracruz.

La periodista Valeria Marcial publicó recientemente que Fernando Yunes Márquez ejerce este 2021 un presupuesto anual de mil 648 millones 447 mil 016 pesos con 18 centavos, seguido de Xalapa, comandado por Morena, con mil 224 millones 778 mil 955 pesos, recurso a disposición de Hipólito Rodríguez Herrero. (Aunque aquí habrá que restar todo lo que devuelve a la federación para los subejercicios), el monto no es cosa menor.

Veracruz es pues, un bunker que suministra los pertrechos para la guerra venidero porque alimenta al ejercito que enfrentará a la 4T.

Esa es la génesis explicativa del porqué el segundo palo en tribunales a las ansias de Miguel Ángel Yunes Márquez por suceder a su hermano.

Lastima, el hijo del ex gobernador no podrá aplicar la filosofía que "en política, ni un paso ni un peso propios", acuñada también en las reglas aplicables del sistema político mexicano.

El tercer punto de análisis tiene que ver con el poder jurisdiccional.

La decisión de los tres magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), ratificada por los magistrados Enrique Figueroa Ávila, magistrado presidente, a cuya tesis de inelegibilidad se sumaron Eva Barrientos Zepeda y Adín Antonio de León Gálvez en la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), es una segunda negativa, sustentada en el derecho, para que Miguel Ángel Yunes Márquez a participe en la elección por la alcaldía jarocha.

El segundo revés en tribunales, significa punto de nocaut para la tríada Yunes, atropellada por la 4T.

El discurso bravucón enderezado a Cuitláhuac García Jiménez en este segundo dictamen de la TEPJF no tiene sustento, habida cuenta que los tres magistrados que votaron este miércoles, obedecen a una hoja de ruta marcada por el derecho, tutelado y aplicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Es decir, esta trinca jurídica de la tercera sala del TEPJF ya no oye los cantos de Cuitláhuac.

Yunes Márquez mintió al exhibir documentos de residencia, puesto que sólo acreditó "3 años con dos meses de residencia", puesto que demostró documentalmente que registró un domicilio en el municipio de Veracruz "el 10 de abril del 2018"; a partir de este cambio de domicilio, sólo pudo acreditar 3 años 2 meses de residencia, según tesis del magistrado Adín Antonio de León Gálvez.

El magistrado también alegó que Miguel Ángel Yunes Márquez se ausentó del domicilio acreditable (supuesto jurídico que no se consolidó) además, porque el ex candidato de la alianza "Va por Veracruz", compuesta por el PAN-PRI-PRD, "se ausentó dos períodos, el primero por 85 días y el segundo por 205 días, lo que violenta el espíritu del artículo 69 fracción I de la Constitución Política del Estado de Veracruz que precisa que para ser elegible al cargo de presidente municipal indica que el aspirante debe tener un tiempo no menor a 3 años de residencia efectiva en la demarcación territorial que se desea gobernar.

Bajo esta óptica, es previsible y hasta predecible, que los siete magistrados de la sala superior del TEPJF, ultima instancia a la que el político alvaradeño tiene derecho a recurrir, le recete un tercer majaguazo, para hablar en términos tabasqueños, que sepultarían el sueño de El Estero por gobernar cuatro años más al Puerto de Veracruz.

Quizá no sea casualidad, en juego jocoso de palabras, que el diario Notiver cabeceé que "Chiki-Yunes al DIF" (...si lo dejan), como el último halito de esperanza para aferrarse al poder.

Cierro con un dialogo de la ultima entrega de Misión Imposible:

-El destino le susurra al guerrero: se acerca una tormenta.

-La tormenta soy yo, responde el guerrero.

@ManoloVictorio

mvictorio33@hotmail.com

