Asalto a la UV

Con el triunfo de la 4T en 2018 el intento por transformar todo cuanto conocemos se convirtió en una obsesión, así, instituciones, organismos autónomos, programas, fideicomisos, todo cuanto funcionaba en el país, fue sometido a un trastrocamiento en su afán por acabar con el enemigo denominado "corrupción".

Ese enemigo invisible, creado por el líder del movimiento insurrecto pacificó que lo hizo llegar al poder, por el que no se tiene a nadie tras las rejas, pero que extrañamente en su administración ha crecido exponencialmente, pues el 80% de las licitaciones se otorgaron al menos en 2020 por adjudicaciones directas, lo que es evidencia de un alto nivel de corrupción. https://www.reforma.com/compran-sin-licitar-80-de-contratos/ar2103338

En ese intento, la cuarta deformación –como ya se le conoce- pretende consolidar su proyecto, para ello, es necesario cooptar y controlar algunos otros organismos autónomos, que puedan sobre todo servir como centros de adoctrinamiento de la filosofía y política del gran tlatoani.

Así los rumores respecto a que, ante la inminente conclusión del periodo de la actual rectora, Sara Ladrón de Guevara al frente de la Universidad Veracruzana (UV) estaría siendo aprovechado como nicho para que desde el Gobierno del Estado se pretenda tomar por asalto y control a la máxima casa de estudios.

Los señalamientos en contra de Sara Ladrón respecto a que ella misma estaría siendo artífice del asalto por así intentar tapar posibles irregularidades y un supuesto enriquecimiento ilícito, resultan difíciles de creer, por la calidad profesional de la dama.

Pero lo que, sí es muy factible, porque los antecedentes y acciones están documentadas, es que el actual régimen si este presionando y actuando bajo medidas coercitivas para así facilitar la llegada de un personaje ajeno a la UV, sobre todo a su claustro de docentes y si muy ligado al actual régimen gobernante.

Uno de los grandes logros y méritos de la comunidad universitaria ha sido el otorgamiento de su total autonomía, logró que se consumó –les guste o no- durante el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares, al que hoy, por cierto, y casualmente, el mismo régimen le enfila todas las baterías judiciales para intentar contenerlo como claro opositor del actual gobierno.

Pero volviendo al tema, la intentona burda que desde Palacio de Gobierno construye el responsable de la gobernabilidad, E. Patrocinio Cisneros Burgos, junto con un integrante del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) a quien señalan de tener totalmente controlado el Organismo Público Local Electoral de Veracruz (Ople), es real e inminente. https://www.diariodexalapa.com.mx/analisis/busca-acabar-con-el-ine-y-quiere-ser-rector-de-la-uv-6309441.html

Se afirma, que este consejero de apellido Ruiz ha impuesto a todos los consejeros recientemente electos y más, a los anteriores, con quien aseguran mantiene tratos, acuerdos y cercanía, tanto que sus ligas llegan al poder Judicial tanto en el Tribunal Electoral del Estado, como en la Sala Regional del TEPJF. https://sucesosdeveracruz.com.mx/opinion/pluma-negra/la-traicion-de-bonilla/

Las negociaciones y la búsqueda de la rectoría por parte de este personaje es real, se sabe de un grupo de cercanos que lo promueven e incluso intentan convencer de la conveniencia de su posible llegada.

Esto como era de esperar, no ha gustado nada entre los académicos, investigadores y comunidad universitaria, quienes ven con recelo el intento de regreso a los tiempos en donde no existía la autonomía en la UV y ya preparan un bloque de contención para no dejar pasar la intentona.

Lo verdaderamente grave del asunto, afirman los docentes, es que, observando los nulos logros del actual régimen, que más que ayudar al ámbito científico y académico, así como al desarrollo de la Educación Pública Universitaria, la ha rezagado y la está asfixiando al punto de extinguirla, ven con sumo recelo el intento de asalto.

En el trasfondo afirman, dos cosas mueven a este grupo, el manejo discrecional del recurso de la UV, mismo que se la actual rectora logró sanear, y dos el convertir a la sede académica en campo de adoctrinamiento del régimen, llenando de basura la mente de las y los estudiantes, con teorías y modelos desarrollados en el siglo XIX.

Si como ejemplo tenemos a un alcalde emanado de Morena como el de Xalapa, que tuvo la ocurrencia de develar una placa a Carlos Marx, él artífice del modelo social y económico que ha logrado más millones de pobres en el mundo y el que más ensayos fracasados de gobiernos en el mundo acumula, porque no pensar que la UV se convierta en el centro de adoctrinamiento del régimen. https://www.eluniversal.com.mx/estados/develan-en-xalapa-placa-dedicada-carlos-marx

Al tiempo.

astrolabiopoliticomx@gmail.com

Twitter: @LuisBaqueiro_mx

